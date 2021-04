Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Donnerstagmittag auf der A70 bei Stadelhofen gekommen. Beim Ausscheren nach links, zum Überholen eines vorausfahrenden Lastwagens, hat der 47-jährige Fahrer eines Sattelzugs in Fahrtrichtung Bayreuth, den am linken Fahrstreifen mit rund 200 km/h herannahenden Porsche eines 66-Jährigen übersehen.

Wegen seines "enormen Geschwindigkeitsüberschusses" konnte der Porsche-Fahrer nicht mehr abbremsen oder ausweichen, berichtet die Verkehrspolizei Bamberg. Der 66-Jährige schrammte mit seinem Fahrzeug am gesamten Sattelzug entlang und wurde letztlich in die Mittelschutzplanke gedrückt.

A70 bei Stadelhofen: Überholvorgang geht schief - Totalschaden an Porsche

Er und sein 24-jähriger Beifahrer wurden dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Porsche entstand jedoch Totalschaden. Der Gesamtschaden summiert sich laut Polizei auf rund 160.000 Euro.

