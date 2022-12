Schockmoment für Bamberger Symphoniker: Reisebus gerät auf Autobahn in Brand

gerät auf Autobahn Feuerwehreinsatz auf A70 bei Schweinfurt: Busfahrer bringt Orchester-Musiker in Sicherheit

auf A70 bei Schweinfurt: "Rauchentwicklung bei der Fahrt": Intendant erlebte Brand auf Autobahn als Augenzeuge

Glück im Unglück hatten am Samstagnachmittag (10. Dezember 2022) die Musiker der Bamberger Symphoniker auf der A70 bei Schweinfurt. Einer der drei eingesetzten Reisebusse, mit denen die Orchestermitglieder unterwegs waren, fing während der Fahrt auf einmal an zu brennen.

Update vom 12.12.2022: Bus von Bamberger Symphonikern brennt vollständig aus - Intendant schildert Feuer auf A70

Der Brand eines Reisebusses der Bamberger Symphoniker hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Rund 80 Musiker des berühmten Orchesters waren am Samstag auf der A70 bei Schweinfurt unterwegs, als einer der drei eingesetzten Busse auf einmal starken Rauch absonderte. Der Fahrer wurde der Polizei zufolge durch eine Warnleuchte alarmiert, die auf einen technischen Defekt des Fahrzeugs deutete.

"Es gab eine Rauchentwicklung bei der Fahrt", berichtet Marcus Rudolf Axt, der Intendant der Bamberger Symphoniker, am Montag (12. Dezember 2022) im Gespräch mit inFranken.de. "Daraufhin hat der Fahrer einen Notfallvorgang eingeleitet". Der Busfahrer lenkte den Bus in der Folge noch rechtzeitig von der Autobahn. Unweit der A70-Anschlussstelle Bergrheinfeld brannte der Omnibus dann vollständig aus.

"Instrumente waren keine an Bord", erklärt Axt. "Es gab keine Verletzten, keinen Personenschaden. Alles ist glimpflich abgelaufen." Die rund 18 vom Busbrand betroffenen Orchestermitglieder seien schließlich auf die beiden übrigen Reisebusse verteilt worden. Alle Fahrzeuge wurden laut Schilderung des Intendanten zuvor über ein Reiseunternehmen gechartert worden. Die Brandursache muss laut Axt noch ermittelt werden. Bei dem Brandbus handelte es sich demnach um ein neueres, modernes Fahrzeug. "Es kann also nicht im Alter des Busses liegen", sagt Axt. "Es handelt sich wahrscheinlich um eine unglückliche Verkettung mehrerer Umstände", vermutet der künstlerische Leiter der Bamberger Symphoniker. Die Polizei schätzt den Schaden grob auf eine halbe Million Euro.

Erstmeldung vom 10.12.2022: Vorfall auf der A70 - Bus der Bamberger Symphoniker brennt lichterloh

Schock für die Bamberger Symphoniker: Auf der A70 bei Schweinfurt ist ihr Reisebus laut Angaben der Schweinfurter Polizei in Flammen aufgegangen. Insgesamt 19 Personen befanden sich in dem Fahrzeug. Der Busfahrer wurde plötzlich auf Warnmeldungen aufmerksam und lenkte den Bus von der Autobahn. Die Bilder zeigen das Ausmaß des Brandes im Anschluss.

Der Busfahrer hielt an der Anschlussstelle Bergrheinfeld an und konnte alle Insassen evakuieren. Im weiteren Verlauf brannte der Bus vollständig aus. Niemand wurde verletzt und die Insassen konnten ihre Fahrt in anderen Fahrzeugen fortsetzen, informiert die Polizei gegenüber inFranken.de.

Wie Frank Limbach, Stadtbrandrat der Feuerwehr Schweinfurt im Interview mit News5 erklärt, hatte sich der Bus bereits bei Ankunft der Feuerwehr in Vollbrand befunden. Insgesamt vier örtliche Feuerwehren stellten Löschmittel zur Verfügung.

Das Abschleppunternehmen ist bereits eingetroffen. Jedoch ist die Abfahrt Bergrheinfeld noch bis etwa 22 Uhr gesperrt, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden grob auf 500.000 Euro.