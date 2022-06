Weil er am Montagnachmittag (13. Juni), nach eigenen Angaben, in einen "Sekundenschlaf" verfallen war, geriet ein 72-jähriger Autofahrer auf der A 70 in Richtung Norden, nach links gegen die Mittelschutzplanke, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg mitteilte.

Daraufhin lenkte daraufhin abrupt nach rechts und kollidierte mit der Zugmaschine des neben ihm fahrenden Lkw-Gespanns, bevor beide Fahrzeuge am Seitenstreifen zum Halten kamen. Der Sachschaden summiert sich auf rund 15000 Euro.

