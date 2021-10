Der bisherige Kommandant Thomas Straub stellte sich nach insgesamt 30 Jahren Arbeit im Vorstand nicht mehr zur Verfügung. Er engagiert sich jetzt wieder bei der Ausbildung des Nachwuchses in der Jugendfeuerwehr.

Neuer Kommandant ist jetzt der bisherige Stellvertreter Steffen Schade. Fabian Albert wurde zum stellvertretenden Kommandanten gewählt.

Auch der Vorstand des Feuerwehrvereins musste neu gewählt werden. Im Ergebnis gab es nur eine Änderung. Vorsitzender bleibt Roland Schlereth, Stellvertreter Simon Kleinhenz, Schriftführer Ralf Schlereth und Kassier Julia Wehner. Zu den bisherigen Vertrauensleuten Simon Nies, Lukas Schlereth und Nadine Bachmann kam Nico Schlereth.

Auch wurden bei der Versammlung langjährige Feuerwehrmänner geehrt. 40 Jahre sind Karl-Heinz Wehner, Roland Albert, Dietmar Amrhein, Christoph Schlereth und Josef Schmitt dabei. Für 30 Jahre wurden Thomas Rink und Ralf Schlereth ausgezeichnet. Johannes Vorndran ist seit 25 Jahren, Philipp Heckelmann und Kilian Schlereth seit 20 Jahren sowie Simon Nies und Jonas Urschel seit zehn Jahren dabei.

Die staatlichen Ehrungen für 25 und 40 Jahre aktiven Dienst aus dem Jahr 2020 sollen noch in diesem Herbst nachgeholt werden, hieß es. Treue Vereinsmitglieder werden im Rahmen eines Ehrenabends gewürdigt, der für den 16. Oktober im Feuerwehrhaus in Waldfenster anberaumt ist.

Insgesamt besteht der Feuerwehrverein aus 215 Mitgliedern. 61 von ihnen sind aktiv, 13 sind am Atemschutzgerät ausgebildet, zwölf Frauen gehören der Damengruppe an und 21 Jugendliche werden derzeit in der Jugendfeuerwehr ausgebildet. Straub ging in seinem Rückblick auf die sieben Einsätze des Jahres 2020 und bislang zehn Einsätze in diesem Jahr ein.