Die Kissinger Sängervereinigung e.V. blickte auf der Mitgliederversammlung im Golfrestaurant "Ambiente" auf das Chorjahr 2021 zurück. Zudem erfolgten Ehrungen, darunter die Ernennung von Wolfgang Russ zum neuen Ehrenmitglied des Vereins.

Der Vorsitzende Sven Steinbach begrüßte rund 30 Mitglieder auf der diesjährigen Mitgliederversammlung. In seinem Jahresrückblick betonte Steinbach, dass der Probenbetrieb trotz schwieriger Begleitumstände mit Lockdown und Auftrittsverbot auch im zweiten Coronajahr weiterging. Der Dank gelte daher den Chorleitern und den Aktiven des Chores. Die Begleitung von zwei Gottesdiensten in der Herz-Jesu-Kirche boten erste öffentliche Chorauftritte seit 2019. Der Höhepunkt des vergangenen Jahres war das Adventskonzert in der Wandelhalle. In 2022 nahm der Verein mit zwei Chören am Ukraine-Benefizkonzert im Regentenbau teil und veranstaltete nach über drei Jahren wieder ein unterhaltsames Frühlingskonzert in der Wandelhalle.

Neue Formate sind gefragt

"Gefragt seien neue Formate", betonten die beiden Chorleiter Hermann Freibott und Thomas Betzer in ihren Rück- und Ausblicken, damit die Chöre nichts an ihrer Ausstrahlung und Attraktivität verlieren. Der Chor zeige seit über 20 Jahren eine enorme Flexibilität, die jetzt in der Pandemiezeit Gold wert sei, so Freibott weiter. Die Integration des von Antje Kopp geleiteten Jugendchores "Chorisma" in die Konzerte des Erwachsenenchores sei gelungen und werde auch in Zukunft weiter ausgebaut, teilte Betzer mit.

Stadträtin Christina Scheit (SPD) zeigte sich in ihrem Grußwort begeistert vom außerordentlichen Engagement des völlig intakten Vereins, welcher trotz Pandemie kreative Wege gefunden habe, um die Chöre am Leben zu halten. Für die Gäste sei es stets eine große Freude, dem Jugend- und Erwachsenenchor des Vereins bei ihren Konzertauftritten zuzuhören.

Flohmarkt und Konzere

Die anschließenden Ehrungen nahm der neue Vorsitzende des Sängerkreises Schweinfurt, Wolfgang Sittler, vor. Geehrt wurden Aktive für zehn, 25 und 40 Jahre. Eine besondere Ehre erhielt der langjährige Vorsitzende Wolfgang Russ (70), der für seine großen Verdienste für den Verein zum neuen Ehrenmitglied ernannt wurde.

Die harmonisch verlaufende Versammlung endete mit einem Ausblick auf künftige Veranstaltungen, darunter der Flohmarkt am 16. Juli, die Teilnahme am 100-jährigen Jubiläumskonzert des Sängerkreises Schweinfurt am 17. September (Regentenbau) und dem Adventskonzert am 27. November im Kurtheater. Am 17. September wird vormittags die neue Vereinschronik vorgestellt, die Schriftführer Carsten Ahlers in den letzten beiden Jahren erstellt hat.