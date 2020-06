Am Donnerstagabend (25. Juni) kam es auf der Staatsstraße 2790 bei Motten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 31-Jährige aus einer hessischen Nachbargemeinde befuhr mit seiner Ducati die kurvenreiche Straße von Motten in Richtung Kothen. In einer scharfen Rechtskurve stürzte er alleinbeteiligt mit seinem Motorrad und schleuderte anschließend in die Leitplanke. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda geflogen werden.

Unfall mit dem Motorrad: 31-Jähriger bei Bad Brückenau schwer verletzt

An seiner hochmotorisierten Ducati entstand dabei ein Totalschaden von rund 15.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache vorliegen. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden durch die Polizei Bad Brückenau geführt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09741/6060 bei der Polizei Bad Brückenau zu melden.