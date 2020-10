Schwerer Zusammenstoß auf Bundesstraße in Unterfranken: Am Montagmorgen (12.10.2020) kam es im Berufsverkehr auf der Bundesstraße B 287 bei Langendorf zu einem schweren Unfall. Zwei Autos stießen an der Auffahrt auf die A7 zusammen, wobei beide Fahrer schwer verletzt wurden.

Nach ersten Ermittlungen der Hammelburger Polizei wollte gegen 7.30 Uhr an der westlichen Auffahrt ein Autofahrer aus Richtung Hammelburg kommend nach links auf die Autobahn fahren. Dabei übersah er wohl den Gegenverkehr, es kam zum Frontal-Zusammenstoß. Die Autofahrer wurden laut Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, einer war im Auto eingeklemmt.

Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren aus der Region sowie Rettungdienst und Notärzte. Die B 287 wurde zum Teil gesperrt, Autofahrer aus Richtung Bad Kissingen mussten bei Machtilshausen wenden und umkehren.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen zum Vorfall bekannt sind.