In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stellte eine Streifenwagenbesatzung gegen 0.45 Uhr in der Kissinger Straße im Stadtteil Reiterswiesen bei einer frei stehenden Garage starken Rauch fest. Da auf der hiesigen Polizeidienststelle zeitgleich telefonisch die Rauchentwicklung mitgeteilt wurde, wurde das Wohnanwesen durch die Polizisten umgehend evakuiert, so der Polizeibericht. Die Polizeibeamten unternahmen zusammen mit den Anwohnern bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Reiterswiesen und Bad Kissingen erste Löschversuche.

Wie Einsatzleiter Tobias Dittrich, stellvertretender Kommandant und 2. Vorstand der Reiterswiesener Wehr berichtet, war beim Eintreffen "nicht klar, ob sich noch Personen in Gefahr befanden". An der Einsatzstelle angekommen drang starker Rauch aus dem verschlossenen Garagentor. Nach kurzer Erkundung und Rücksprache mit den Eigentümern war klar, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhielten. Der Angriffstrupp begann unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung. In der Garage brannte ein Renault Twingo. Nach kurzem ablöschen, musste das Fahrzeug aufgrund der beengten Verhältnisse aus der Garage nach draußen geschoben werden, um es weiter im Motorbereich abzulöschen. Weitere Gegenstände aus der Garage wurden ebenfalls entfernt.

Auslöser des Brands war, laut Aussage der Feuerwehr, ein technischer Defekt an dem in der Garage stehenden abgemeldeten Pkw, so die Polizei. Bei dem Vorfall sind keine Personen zu Schaden gekommen, auch an dem Gebäude war kein Schaden erkennbar. Während der Löscharbeiten der Feuerwehren Reiterswiesen und Bad Kissingen, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, wurde eine Vollsperrung der Straße veranlasst.

Nach etwa einer Stunde konnten die Einsatzkräfte den Brandort wieder verlassen. Unterstützt wurden sie dabei vom bayerischen Roten Kreuz und der Polizeiinspektion Bad Kissingen.