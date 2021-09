Pünktlich mit den Corona-Lockerungen starten die Frauen in die Saison. Aus Landkreissicht bilden die SG Albertshausen/Nüdlingen und Aufsteiger TSV Ebenhausen als Bezirksligisten quasi die Speerspitze, fünf Vereine spielen in der Rhöner Kreisliga.

Als Aufsteiger hat man es immer schwer - so lautet zumindest das Klischee. Dem will sich der TSV Ebenhausen erfolgreich widersetzen. "Unsere Vorbereitung lief gut. Wir können es kaum erwarten, endlich in der Bezirksliga um Punkte zu kämpfen", sagt Abteilungsleiterin Christina Dees. Der Klassenerhalt ist das anvisierte Ziel, langfristig will man sich in der Liga etablieren. Torfrau Sophie Metz soll für Konstanz und weiße Westen sorgen, wird aber ausgerechnet zum Saisonauftakt fehlen im Landkreis-Derby gegen die SG Albertshausen/Nüdlingen, die als Vizemeister der Vorsaison sicher favorisiert in dieses Spiel geht.

Für Trainer Benny Mast ist es die bereits siebte Saison mit den Fußballdamen. Er selbst ist zwar nicht abergläubisch, glaubt aber, dass die Bezirksliga nochmals einen Tick stärker geworden ist. Und hofft, die Abgänge von Aileen Rippl, Sandra Hocke und Hanna Schäfer dank des sehr ausgeglichenen Kaders kompensieren zu können. Zumal mit Linda Schmitt und Selina Schneider zwei neue Spielerinnen die Mannschaft verstärken werden. Was den Trainer allerdings ein bisschen wurmt, war die mäßige Vorbereitung mit einigen Niederlagen.

Neuer Name, neuer Trainer, bleibender Erfolg. So in etwa könnte das Motto des FC WMP Lauertal für die kommende Saison lauten. In der letzten regulären Saison noch unter dem Namen DJK Weichtungen auf dem dritten Platz gelandet, wollen die Lauertal-Frauen nun an die starke Platzierung anknüpfen. Dabei helfen soll der neue Trainer Klaus Weisensee, der über reichlich Erfahrung verfügt. "Ich habe hier einen Riesenspaß und freue mich, den Mädels noch ein zwei Dinge beibringen zu können”, sagt Weisensee, auf den einige Herausforderungen warten. So wird es mehreren Spielerinnen aus unterschiedlichsten Gründen nicht möglich sein, jedem Training beizuwohnen. Doch Weisensee zeigt sich unbesorgt: "Wenn sie da sind, arbeiten sie sehr gut. Deswegen ist das nicht so schlimm.”

Ziemlich genau elf Monate ist es her, dass die Fußballerinnen des TSV Rannungen ihr letztes Ligaspiel bestritten, damals gab es einen 4:0-Heimsieg gegen den TSV Nordheim. Mittlerweile ist die Elf von Michael Reck amtierender Pokalsieger im Fußballkreis Rhön und damit bestens präpariert für den Saisonstart, auch wenn Chiara Matthes mit Leistenproblemen noch pausieren muss. Laut Reck ist die Vorbereitung mit vier Spielen sehr gut gelaufen, "weshalb es für uns nur um die Meisterschaft gehen kann.” Stolzen sieben Neuzugängen stehen vier Abgänge gegenüber.

So hatte man sich den Start in die Pflichtspiel-Saison sicher nicht vorgestellt beim FC Einigkeit Rottershausen mit dem verlorenen Pokalfinale gegen den Nachbarn aus Rannungen. Ohnehin wird es schwer für die FC-Frauen, die zwar fünf Neuzugänge präsentieren dürfen, aber den Verlust von gleich elf Spielerinnen bedauern. Auf Trainer Johannes Kanz wartet damit die Herausforderung, aus einem durchgewürfelten Kader eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Entsprechend zurückhaltend sind die Ziele des Vereins. Man will Spaß am Fußball haben und die Entwicklung der jungen Spielerinnen fördern.

Trotz der deutlichen Pokalniederlage gegen Bezirksligist TSG Bastheim ist die Stimmung bei der DJK aus Schondra keineswegs getrübt. Man blickt zuversichtlich auf die anstehende Kreisligasaison, unter anderem aufgrund der gelungenen Kaderplanung ohne Abgänge und sechs neuen Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs. Dank der guten Voraussetzungen haben die Damen aus Schondra mit ihren Trainern Rudi Muth und Nico Schneider ein hochgestecktes Ziel: die Meisterschaft. Zum Saisoneinstieg vor heimischer Kulisse wartet am 7. September (19 Uhr) ein Team mit ähnlichen Ambitionen: der TSV Rannungen.

Die Zusammenarbeit zwischen dem FSV Schönderling und dem FC Thulba hat sich längst bewährt angesichts der ordentlichen Bilanz der Vorsaison. Bis zum Abbruch standen vier Niederlagen auch vier Siege gegenüber. Und dass Torjägerin Celine Hock, die immerhin fünf der 18 Treffer erzielte, der Spielgemeinschaft weiter die Treue hält, darf ebenfalls als gutes Zeichen gewertet werden. Ein Quartett wird das Team von Christian Scholz verstärken, kein Abgang ist zu verzeichnen. Auch wenn die bisherigen Eindrücke durchaus positiv sind, bleibt man vereinsintern bescheiden, als Ziel wird eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte ausgerufen.

AUFGEBOTE DER KREISVEREINE

SG Albertshausen/Nüdlingen

Zugänge: Linda Schmitt (SV Ramsthal), Pia Hein (eigene Jugend), Selina Schneider, Annika Wahler (beide Neueinsteigerinnen) - Abgänge: Aileen Rippel (FC Schweinfurt), Sandra Hocke (Laufbahn beendet).

Tor: Patricia Schmid - Abwehr: Kristina Greb, Anja Hein, Antonia Metz, Emma Metz, Martina Raab, Daniela Scholz, Selina Thomas - Mittelfeld: Lena Beck, Ina Betz, Anna-Maria Bieber, Mirjam Halbig, Pia Hein, Theresa Hofmann, Ann-Cathrin Kiesel, Alina Neeb, Carina Neuber, Charline Neumann, Daniela Schlembach, Cindy Schmitt, Luisa Schmitt, Martina Schmitt, Janine Schoch, Chiara Thomas, Annika Wahler - Angriff: Amelie Hagedorn, Laura Hauck, Vanessa Heinrich, Linda Schmitt, Selina Schneider.

Trainer: Benny Mast (seit 2014) - Ziel: vorne mitspielen - Meistertipp: SC Schwarzach.

TSV Ebenhausen

Zugänge: keine - Abgänge: keine.

Tor: Sophie Metz, Franziska Greubel, Miriam Wahler - Abwehr: Rahel Bauer, Johanna Bausewein, Courtney Curtis, Hanna Gensler, Mona Katzenberger, Bettina Mehn, Julia Mehn, Miriam Pfaff, Jennifer Schmitt, Katharina Schöler - Mittelfeld: Lorena Brand, Christina Dees, Kalkidan Getachew, Nina Greubel, Katja Herterich, Martina Rauh, Lara Zwirlein, Sina Zwirlein - Angriff: Elisa Lutz, Nicole Lutz.

Trainer: Steffen Knopp (seit 2020) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: TG 48 Schweinfurt.

FC WMP Lauertal

Zugänge: Amelie Mendel (FC Eibstadt) - Abgänge: Susanne Kümmerling, Marie Pfaab (beide Laufbahn beendet).

Tor: Talia Schwientek - Abwehr: Clara Geier, Rosalie Bieber, Rosina Knötig, Karin Bretscher, Sonja Göbel, Svenja Seufert, Antonia Reinhart, Amelie Mendel - Mittelfeld: Nadja Schüller, Anja Bach, Franziska Kilian, Lea Kümmert, Anne Heid, Sabrina Schüller, Sophia Pfaab - Angriff: Lena Pfaab, Julia Zimmermann, Laura Suhl.

Trainer: Klaus Weisensee (neu) - Ziel: Top 4 - Meistertipp: SG Schönderling/Thulba.

TSV Rannungen

Zugänge: Jule Salm (FC Schweinfurt), Elena Reck (SpVgg Hambach), Eva Ruppert, Laura Schindelmann, Louisa Stefan, Luisa Reuß, Natascha Mager (alle ohne Verein) - Abgänge: Alissia Wetterich, Veronika Herbig, Dennis Möller, Lisa Nöth (alle Laufbahn beendet).

Tor: Cinja Lindemann, Lena Ehrhard - Abwehr: Lena Ehrhard, Nina Wetterich, Elena Reck, Franziska Braun, Louisa Stefan, Natascha Mager - Mittelfeld: Eva Ruppert, Isabell Reck, Laura Schindelmann, Luisa Reuß, Monja Kraus, Tanja Benchert, Theresa Zitzmann - Angriff: Chiara Matthes, Inga Lindner, Jule Salm, Leonie Koch, Michaela Weigand.

Trainer: Michael Reck (seit 2019) - Ziel: Meisterschaft - Meistertipp: keine Angabe.

FC Rottershausen

Zugänge: Melissa Seufert (Fußballpause beendet), Kira Seufert, Marie Stahl, Lilly Rühle (alle eigene Jugend), Leonie Schneider (MSV Modlos) - Abgänge: Eva Seufert, Hanna Rogge, Sonja Wetterich, Nina Göller, Julia Stahl, Sophia Wilm, Sarah Seufert, Marina Wetterich (alle Fußballpause), Julia Sauer, Stefanie Wolf (beide Laufbahn beendet), Rebecca Seith (unbekannt).

Tor: Veronika Loose - Abwehr: Florentine Erhard, Aileen Johannes, Melissa Seufert, Theresa Werner - Mittelfeld: Ulrike Kiesel, Sophie Will, Paula Schlegelmilch, Alicia Stahl, Antonia Stahl, Isabell Wüscher, Marie Stahl, Lilly Rühle, Leonie Schneider - Angriff: Alisha Erhard, Ann Christin Helfrich, Kira Seufert.

Trainerteam: Johannes Kanz, Peter Werner und Maximilian Seufert (neu) - Ziel: Entwicklung der jungen Spielerinnen, Spaß am Fußball - Meistertipp: FC WMP Lauertal.

SG Schönderling/Thulba

Zugänge: Klara Scholz, Klara Schmidt (beide FC Thulba/Jugend), Sarah-Sophia Cotadamo (SV Langendorf), Julia Schreiner (TSV Rannungen) - Abgänge: keine.

Tor: Lisa Schuhmann - Abwehr: Rebecca Wießner, Sarah Emmert, Kathrin Uschold, Julia Schreiner, Rebecca Emmert, Jessica Just, Anne Hütter - Mittelfeld: Franzi Kolb, Klara Schmidt, Klara Scholz, Sarah-Sophia Cotadamo, Lara Ulsamer, Lea Ulsamer, Vanessa Derzapf - Angriff: Isabell Koch, Celine Hock, Jana Schuhmann, Katharina Heinz, Jana Weingärtner.

Trainer: Christian Scholz (seit 03/2018) - Ziel: in der oberen Hälfte der Tabelle mitzuspielen - Meistertipp: FC Rottershausen.

DJK Schondra

Zugänge: Mirjam Hönerlage, Naema Strott, Marie Morber, Lena Brand, Alicia Müller, Ann-Christin Umkehr (alle eigene Jugend) - Abgänge: keine.

Tor: Lea Schaab - Abwehr: Lisa Finn, Celina Grom, Lena Reith, Lena Brand, Ann-Christin Umkehr, Gracia Trotno - Mittelfeld: Sarah Henz, Sonja Muth, Sissy Martin, Nicole Brust, Theresa Knüttel, Lara Förster, Marie Morber, Mirjam Hönerlage, Alicia Müller, Kathi Kleinhenz, Annika Hüfner - Angriff: Birgitt Klaus, Keriman Abbate, Naema Strott, Tina Japbo.

Trainerteam: Rudi Muth (seit 2019) und Nico Schneider (seit 2018) - Ziel: Meisterschaft - Meistertipp: keine Angabe.

Der SV Langendorf wurde als Absteiger in die Kreisliga 4 umgruppiert. Bericht folgt.

Die Ligeneinteilung

Bezirksoberliga (9 Mannschaften): FFC Alzenau, VfR Stadt Bischofsheim, FC Gollhofen, Spfr. Herbstadt, FC Hopferstadt, FC Karsbach, TSV Keilberg, SB DJK Würzburg, FC Würzburger Kickers II.

Bezirksliga 2 (8): SG Albertshausen/Nüdlingen, TSV Ebenhausen,TSG Bastheim, SG Grafenrheinfeld/DJK Schweinfurt, TSV Limbach, SC Schwarzach, DJK Stadelschwarzach, TG Schweinfurt.

Kreisliga 3 Rhön (8): TSV Rannungen, FC Rottershausen, DJK Schondra, SG Schönderling/Thulba, FC WMP Lauertal, SV Friesenhausen, SV Gemeinfeld, SG Hendungen/Nordheim/Ober-/Mittelstreu.

Kreisliga 4 Schweinfurt (8): SpVgg Adelsberg II, SG Grafenrheinfeld/DJK Schweinfurt II, FC Karsbach II, SV Langendorf, TSV Prosselsheim II, DJK-SV Rieden, FC Schweinfurt II, FC Wiebelsberg