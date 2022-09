TSV Wollbach II - SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Florian Rüttiger (21.), 1:1 Matthias Albert (69., Elfmeter), 2:1 Nils Plenz (81.), 3:1 Niclas Streit (88.).

Die Gäste aus Oberbach, Riedenberg und Wildflecken erwischten den besseren Start und kamen mit einer Doppelchance, die TSV-Torwart Daniel Kessler vereitelte, nach einer Viertelstunde fast zur Führung. Wenig später war Kessler bei einem Kopfball von Florian Rüttiger machtlos. Nach dem Pausentee wurde Wollbach deutlich stärker. Nils Plenz brach auf der rechten Seite durch und traf im zweiten Versuch zur Führung. Zuvor drehte Matthias Albert in der 69. Minute die Partie zu Gunsten der Wollbacher, ehe Niclas Streit kurz vor Schluss nach toller Vorarbeit von Nils Plenz den Deckel draufmachte.

SG Gräfendorf/ Dittlofsroda/ Wartmannsroth - SG Hammelburg/Fuchsstadt II 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Fabian Reinhart (76.), 1:1 Fabian Hugo (90., Elfmeter).

Trainer Jörg Albert war erneut nicht einverstanden mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft, hatte aber auch etwas positives über das Spiel zu sagen: "In 20 Jahren A-Klasse habe ich noch nie ein so hohes Tempo gesehen." Nur wenige Sekunden nach dem Anpfiff hatten die Gastgeber bereits die erste gute Einschussmöglichkeit, ließen sie aber ungenutzt. Nach dem 1:0 durch Fabian Reinhart in der 76. Minute sah Gräfendorf bereits wie der sichere Sieger aus. Doch kurz vor dem Abpfiff entschied der Unparteiische auf Elfmeter, Fabian Hugo verwandelte sicher.

FC Elfershausen - SG Obereschenbach/Morlesau 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Mike Löschner (13.), 1:1 David Reuter (16., Elfmeter), 1:2 Manuel Doschko (52.), 2:2 Pascal Wahler (69.), 3:2 Mike Löschner (88.).

Es ging wild hin und her in Elfershausen. Mike Löschner traf nach einem Freistoß, David Reuter glich vom Punkt aus, es ging mit einem Unentschieden in die Pause. Das 1:2 durch Manuel Doschko fiel in einer schwachen Phase Elfershausens. "In der zweiten Halbzeit hatten wir einen Durchhänger, aber dann hat jeder für jeden gekämpft und alles gegeben", berichtete FC-Sprecher Kevin Niklaus. Pascal Wahler trat in der 69. Minute zum Freistoß an und verwandelte sehenswert direkt. Zwei Minuten vor Schluss gelang Mike Löschner der Lucky Punch.

SG Waldfenster/Lauter - FC Westheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Maximilian Schaub (37.), 0:2 Fabian Beck (70.).

Trotz des Ergebnisses war Waldfensters Trainer Philipp Heusinger mit seiner Mannschaft zufrieden. "Als B-Klassen-Aufsteiger können wir Stolz sein auf diese Leistung. Man hat natürlich gemerkt, dass der Gegner bis vor kurzem noch höherklassig gespielt hat, aber wir haben gut dagegengehalten", lobte er nach der Partie. Dabei hatte die SG in der ersten Halbzeit sogar die besseren Chancen und auch über einen Elfmeterpfiff zugunsten der Gastgeber hätte sich Westheim nicht beschweren können. Doch ein Eckball brachte die Führung für den Favoriten, die Waldfenster aus dem Konzept brachte, sodass der FC nach einem Freistoß noch einen zweiten Treffer nachlegen konnte.

SG Schondra II/ Breitenbach-Mitgenfeld/Schönderling - TSV Volkers 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Markus Brust (55.), 0:2 Daniel Kuznetzow (75.). Bes. Vork.: Matthias Brust (Volkers) pariert in der 62. Minute einen Elfmeter von Carsten Leitsch.

Die SG Schondra verkaufte sich bis auf das Ergebnis gut gegen den TSV Volkers. Markus Brust brachte den Gast nach der Pause mit einem beherzten Schuss ins Toreck in Führung. Im ersten Durchgang war SG-Spieler Marcel Schöppach am Aluminium gescheitert. Die große Chance zum Ausgleich vergab Carsten Leitsch vom Elfmeterpunkt, Gästekeeper Matthias Brust hielt. Den Schlusspunkt setzte Daniel Kuznetzow.

SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II - FC Untererthal II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Tobias Schneider (10.), 1:1 Rene Leurer (66.), 1:2 Kevin Wüscher (75.).

Das Duell zwischen Unter- und Obererthal wurde wie erwarten nicht von Taktik bestimmt. SG-Pressewart Markus Weidinger beschrieb eine Partie, die "stark vom Wind beeinflusst" wurde. Die erste Hälfte gehörte Untererthal, da jeder lange Ball auf Heimseite in der Luft stehen blieb. Im zweiten Durchgang war das Geschehen genau anders. Tobias Schneider hatte vorgelegt und in der 75.Minute bediente Mathias Tartler den Vorjahrs-Torschützenkönig Kevin Wüscher, der sich die Chance zum Siegtor nicht nehmen ließ. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Rene Leurer für die Heimelf.

A-Klasse Rhön 2

SG Eltingshausen/Rotterhausen II - SG Burglauer/ Reichenbach II/ Windheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Alexander Hirt (35., 83.), 2:1 Thorsten Bauer (90.). Gelb-Rot: Martin Schmitt (69., Eltingshausen).

Den Unterschied in diesem ansonsten sehr ausgeglichenen Spiel machte Alexander Hirt. Der Eltingshäuser Stürmer traf in der ersten Halbzeit zum 1:0 und legte in der Schlussphase noch ein zweites Tor nach, obwohl seine Mannschaft in Unterzahl war. Martin Schmitt hatte einige Minuten zuvor die Ampelkarte gesehen. Jan Schneider, der Torgarant Burglauers kam an diesem Nachmittag nicht an Johannes Hein im Kasten der Gastgeber vorbei. Thorsten Bauers Anschlusstreffer kam zu spät.

SG Sulzfeld/Merkershausen - TSVgg Hausen/KG 0:4 (0:4). Tore: 0:1 Christopher Martin (9.), 0:2 Eray Cadiroglu (16.), 0:3 David Fleischmann (37.), 0:4 Christopher Martin (43.).

Die TSVgg Hausen hat es sich an der Tabellenspitze bequem gemacht und leistet sich weiterhin keinen Ausrutscher. Beim klaren Sieg gegen Sulzfeld/Merkershausen wurde dabei auch noch das Torverhältnis aufgebessert. Mit seinem ersten Treffer von insgesamt zwei sorgte Christopher Martin in der neunten Minute für die Führung. Eray Cadiroglu bewies seine Gefährlichkeit bei Standards und erhöhte. Mit seinem zehnten Saisontreffer setzte sich David Fleischmann an die Spitze der Torjägerliste. Im zweiten Durchgang verwaltete Hausen die klare Führung.

SG Arnshausen II/ Reiterswiesen II/ FC Bad Kissingen II - SG Trappstadt II/ Gabolshausen/ Untereßfeld/ Alsleben 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Daniel Leicht (50. Elfmeter), 1:1 Constantin Kleinhenz (69.), 1:2 Julian Roth (82.).

Die Gastgeber starteten furios und kamen durch Luis Brunner früh zu ihrer ersten guten Einschussmöglichkeit. Doch Christoph Kempf im Tor der Trappstädter parierte. Es dauerte bis zur zweiten Halbzeit, ehe Daniel Leicht einen Elfmeter verwandelte, den Felix Franz verursacht hatte. Nachdem Kempf einen Freistoß nur nach vorne abwehren konnte, staubte Constatin Kleinhenz ab und glich in der 69. Minute aus. Den Siegtreffer erzielte Julian Roth. "Uns haben leider einige Stammkräfte gefehlt. Das soll aber keine Ausrede sein, wir hätten heute trotzdem gewinnen können", gab Arnshausens Pressewart Christian Kiesel zu.

SG Haard/Nüdlingen - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II 1:6 (0:5). Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 Daniel Kraus (2., 6., 16., 31.), 0:5 Martin Herbig (41.), 1:5 Rene Erhard (62., Eigentor), 1:6 Daniel Kraus (64.).

Daniel Kraus war an diesem Nachmittag einfach nicht zu stoppen. Gegen eine heillos überforderte Hintermannschaft der SG aus Haard und Nüdlingen hatte er bereits nach einer halben Stunde viermal getroffen und alle Zweifel ausgeräumt, wer den Platz als Sieger verlassen würde. In der zweiten Halbzeit, in der beide Mannschaften nur das Nötigste taten, legte er sogar noch einen fünften Treffer nach. Bei den Gastgebern hingegen wollte nicht viel funktionieren, sogar den Ehrentreffer erzielten die Gäste, Rene Erhard unterlief ein Eigentor zum zwischenzeitlichen 1:5.

TV Jahn Winkels - SG Salz II/Mühlbach 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Fabio Mast (15.), 1:1 Marek Buchowski (20., Elfmeter), 2:1 Jamal Zaktoni (24.), 3:1 Fabio Mast (54.), 4:1 Sekou Doukoure (90.).

Die dritte Niederlage in Folge musste Salz II/Mühlbach einstecken. Bei Winkels hingegen zeigt die Formkurve trotz der Spielpause wieder nach oben. Nach dem überzeugenden Sieg gegen Rannungen vor zwei Wochen legte die Mannschaft von Trainer Felix Mast gegen die Spielgemeinschaft aus Salz und Mühlbach einen weiteren Dreier nach. Dabei traf Kapitän Fabio Mast doppelt. Die weiteren Treffer für Winkels erzielten Jamal Zaktoni und Sekou Doukoure. Damit bleiben die Gastgeber an der Spitzengruppe dran.

SG Großwenkheim/Münnerstadt - SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Louis Schwab (12.), 1:1, 2:1 Moritz Rittelmeier (25., 60.), 2:2 Jan Schneider (75.), 3:2 Jonas Back (86.), 3:3 Jan Schneider (90+3.).

Das Flutlichtspiel am Freitagabend wurde den Erwartungen gerecht. Burglauer eröffnete den Torreigen mit einem kuriosen Tor, nachdem der Ball durch den Münnerstadter Strafraum geprallt war. Moritz Rittelmeier führte das Spektakel fort und erzielte einen Doppelpack, auch dank Vorarbeiter Adrian Kiesel. Burglauer gab sich jedoch nicht auf und kam zurück, in Person von dem starken Jan Schneider. Großwenkheim/Münnerstadt wollte den Sieg jedoch erzwingen und konnte nach einer Ecke per "Kopfballtor mit gutem Timing" erneut in Führung gehen. Jan Schneider hatte jedoch etwas dagegen und machte den Wahnsinn in der Nachspielzeit perfekt. Das Derby endet nicht unverdient 3:3-Remis.

Außerdem spielten

SG Niederlauer/Strahlungen II - FC WMP Lauertal II 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Konstatin Samoljov (25.), 2:0 Timo Reiher (44.), 3:0 Florian Schmitt (65.), 4:0 Konstantin Samoljov (83.)