FC WMP Lauertal II - SG Eltingshausen/Rottershausen II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Stefan Denner (36.), 1:1 Paul Müller (67.).

Einen ganz wichtigen Punkt im Abstiegskampf holte sich die zweite Mannschaft des FC WMP Lauertal gegen einen schwer zu bespielenden Gegner. Gerade die erste Hälfte "gehörte Eltingshausen", die Gäste zeigten sich griffiger und setzten offensiv mehrere Nadelstiche. Dennoch war es Stefan Denner, der Lauertal die Halbzeitführung bescherte. Dieses Tor "brachte merklich Selbstvertrauen", Lauertal dominierte die gesamte zweite Hälfte. Doch die Hausherren konnten aus mehr Ballbesitz keine Chancen erspielen und wurden ihrerseits kalt erwischt. So sah FC-Pressewart Sven Gessner insgesamt "ein ruhiges Spiel", mit zwei Toren zu ungewöhnlichen Zeitpunkten.

SG Niederlauer/Strahlungen II - SG Großwenkheim/Münnerstadt 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Kirill Samojlov (43.), 1:1 Adrian Kiesel (55.), 1:2 Daniel Vielwerth (76.).

Großwenkheim/Münnerstadt gelang es, die schwere Aufgabe in Niederlauer zu bewältigen und sich den Aufstiegsplätzen anzunähern. Mit dem vierten Sieg in Folge springt man auf den sechsten Platz, die Relegationsplätze sind lediglich nur noch drei Punkte entfernt. Dabei sah es nach der ersten Halbzeit eher düster aus, die heimische SG hatte sich kurz vor dem Pausenpfiff die Führung erarbeitet. Die Gäste aus Großwenkheim/Münnerstädter bewiesen jedoch Moral und kamen zehn Minuten nach Wiederanpfiff zurück. Als die Spannung in der Schlussphase stieg, traf Daniel Vielwerth zu seinem siebten Saisontor - und bescherte seinen Teamkollegen damit den Sieg.

SG Sulzfeld/Merkershausen - SG Haard/Nüdlingen 5:2 (3:2). Tore: 1:0 Kevin Behr (8.), 2:0 Louis Meder (15., Elfmeter), 2:1 Jan Niklas Kiesel (26., Elfmeter), 3:1 Louis Meder (27.), 3:2 Jan Niklas Kiesel (41.), 4:2 Patrick Herchet (59.), 5:2 Louis Meder (90+1.).

Dei SG Haard/Nüdlingen erwischte gegen Sulzfeld einen rabenschwarzen Tag und wartet weiterhin auf den ersten Auswärtssieg der Saison. Thomas Lorenz, Pressewart der Heimelf, sah "eine ziemlich eindeutige erste Hälfte". Der einzig positive Aspekt aus Gästesicht war die effektive Chancenverwertung, beide Abstimmungsfehler der Sulzfelder Defensive wurden in Tore umgemünzt. Der zweite Spielabschnitt präsentierte ähnliche Verhältnisse, auch wenn die Heimmannschaft nach dem vierten Treffer einen Gang zurückschaltete. Am kommenden Spieltag geht es für Haard/Nüdlingen gegen den Viertplatzierten aus Niederlauer. Eine weitere Chance für die SG, endlich den ersten Auswärtssieg einzutüten.

SG Arnshausen/Reiterswiesen/FC 06 Bad Kissingen III - TV Jahn Winkels 4:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Drilon Beqiri (9., 53., Elfmeter), 3:0 Luis Brunner (68.), 4:0 Tobias Wedler (73.), 4:1 Felix Mast (86.), 4:2 Fabio Mast (87.). Rot: Salim Sow (TV Winkels, 90.).

Das Topspiel der A-Klasse hielt was es versprach und bot den rund 100 Zuschauern ein Spektakel. Die Heimelf erwischte den besseren Start. Luis Brunner scheiterte am Gästekeeper Yannick Riedel. Da die Spielzüge nicht zum Erfolg führten, zog Drilon Beqiri aus großer Distanz einfach mal ab und erzielte ein absolutes Traumtor. Vom Führungstreffer beflügelt, spielte sich die SG in einen Rausch, verpasste allerdings "eine höhere Halbzeitführung". Mehr Grund zur Freude für Pressewart Patrick Seufert gab es im zweiten Durchgang. Obwohl man etwas defensiver agierte, "setzte man zu den richtigen Zeitpunkten Nadelstiche". Einen großen Anteil am Sieg hatte Moritz Franz, welcher den üblicherweise brillanten Bashar Al Ali aus dem Spiel nahm und somit verhinderte, dass die TV-Offensive in Fahrt kam.

Außerdem spielten

SG Trappstadt/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben - SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Jan Schneider (5.), 0:2 Sven Bötsch (49.), 0:3, 0:4 Chris Kraus (80., 89.). Rot: Julian Roth (25., Trappstadt).