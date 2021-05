Ab Freitag, 21.Mai, ist altersunabhängiges Mannschaftstraining (generell Kontaktsport unter freiem Himmel) in Gruppenstärken bis zu 25 Personen wieder gestattet - das hat die Bayerische Staatsregierung jüngst beschlossen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt, alle Teilnehmer auf Corona getestet sind oder zur Gruppe der Genesenen und vollständig Geimpften zählen. In Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sind keine Testungen erforderlich.

Grundvoraussetzung bleibt nach wie vor die Tatsache, dass gemäß Infektionsschutzmaßnahmenverordnung "die zuständige Kreisverwaltungsbehörde im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und nach Maßgabe von Rahmenkonzepten" diese Öffnungen ausdrücklich erlauben muss.

"Damit herrscht zumindest Klarheit in einem Punkt, der in den vergangenen Tagen in Bayern für reichlich Wirrwarr und Frust gesorgt hatte. Die Auslegung der staatlichen Vorgaben wurden bayernweit völlig unterschiedlich gehandhabt", sagt Jürgen Igelspacher, Geschäftsführer des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV): "Das ist ein wichtiger Schritt zurück zu etwas mehr Normalität, wenngleich die Testungen nach wie vor in Gebieten mit Inzidenzen zwischen 50 und 100 eine hohe Hürde für unsere Vereine darstellen. Aktuell heißt es in der Verordnung, dass die Sportler über einen "Nachweis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentests, Selbsttests oder PCR-Tests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mit negativem Ergebnis verfügen" müssen.