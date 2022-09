SV Aura II - DJK Schlimpfhof 4:4 (2:1). Tore: 1:0 Max Simon (21.), 1:1 Benjamin Bäumker (31.), 2:1, 3:1 Daniel Gisder (34./Elfmeter, 53.), 4:1 Jan Graser (70.), 4:2 Benjamin Bäumker (79.), 4:3 Felix Hagl (90.+2., Elfmeter), 4:4 Benjamin Bäumker (90.+5.),

Auras Reserve muss ihren ersten Punktverlust der Saison hinnehmen. Von einem verdienten Remis sprach hernach Schlimpfhofs Rafael Brand. In der ersten Halbzeit besaß Aura ein Übergewicht und führte folgerichtig mit 2:1. Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren spielerisch nach, zogen aber dennoch auf 4:1 davon, was sich als trügerische Sicherheit erweisen sollte. Auch wenn Auras Konter gefährlich waren, brachte die Schlimpfhofer Schlussoffensive tatsächlich den Ausgleich mit zwei Treffern in der Nachspielzeit. Zum gefühlten Sieg der Gäste trug Benjamin Bäumker mit seinen drei Treffern maßgeblich bei.

SV Garitz II - FC Wittershausen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Andrzej Sadowski (43.), 2:0 Stefan Glöckler (75.), 3:0 Andrzej Sadowski (90.+1.)

Nach dem Spiel waren sich beide Seiten einig: Es war ein glücklicher Sieg der Garitzer. Sowohl FC-Keeper Christian Sell als auch SV-Vorstand Oliver Mainberger sahen Andrzej Sadowski als den Unterschiedsspieler. Die erste Hälfte gehörte Wittershausen, auch wenn die Kreisklassen-Reserve zunächst besser ins Spiel fand und postwendend den Führungstreffer erzielte. Vorentscheidend sollte das zweite Garitzer Tor sein. Ein Slapstick-Treffer, da der Ball von der Latte gegen Sell und von dort aus ins FC-Tor sprang. Dennoch war die Moral der Wittershäuser ungebrochen, die mit aller Macht auf den Anschlusstreffer drängten, stattdessen sich durch Sadowski den dritten Treffer einhandelten. Die FCler wurden deutlich unter Wert geschlagen.

SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II - SG Diebach II/Windheim 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Niklas Veth (36.), 0:2 Patrick Fügner (90.) .

Hassenbachs Trainer Oliver Hofmann hatte seine Mannschaft gewarnt, dass Spiele gegen vermeintliche Außenseiter die schwersten seien. Diese Warnung schien jedoch nicht zu wirken, denn die SG Diebach stand defensiv gut und fuhr gefährliche Konter. Der erste Gegentreffer fiel aus Hassenbacher Sicht jedoch unglücklich, da Keeper Leon Wald zunächst seinen eigenen Verteidiger anschoss, wovon Niklas Veth profitierte. Nach dem Seitenwechsel war die Heimmannschaft besser im Spiel, erarbeitete sich auch einige Abschlüsse, ehe Diebach kurz vor Schluss durch Patrick Fügner die Frage nach dem Sieger mit Nachdruck beantwortete.

SG Oberleichtersbach II/Modlos II - SV Römershag 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Vitali Prokofiev (40.), 0:2 Robert Adam (60.), 1:2 Andreas Helfrich (88., Elfmeter) .

SG-Coach Christoph Ditzel sah einen relativ guten Start seiner Elf. Die Chancen wusste man jedoch nicht zu nutzen, und so gab man das Spiel aus der Hand, "weil wir jeglichen Zugriff im Mittelfeld verloren”. Das zeigte sich besonders beim ersten Römershager Treffer, als Ermisch durch das komplette Mittelfeld marschierte und auf Prokofiev querlegte. Das zweite Gegentor ging auf die Kappe von SG-Keeper Marcel Kriebsch, welcher sich bei einem langen Ball verschätzte. Der verwandelte Strafstoß von Andreas Helfrich bedeutete zumindest den Ehrentreffer.

SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II - SG Waldberg/Stangenroth II 5:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Mirko Kaiser (30., 38., Elfmeter), 3:0 Mario Eberlein (58.), 4:0 Mirko Kaiser (68.), 4:1 Philipp Kirchner (70.), 5:1 Jonas Renninger (81.).

Dreifachschütze Mirko Kaiser fand den Sieg auch in der Höhe verdient. Während man in der ersten Hälfte vor dem Tor ungeachtet der zwei Treffer Probleme hatte, änderte sich das in der zweiten Hälfte, in der mit gutem Spiel drei Tore nachgelegt wurden. Der Gast hatte bereits im Vorfeld 9 gegen 9 angemeldet und war merklich ersatzgeschwächt.

SV Machtilshausen II - SV Detter-Weißenbach 0:4 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Maximilian Ertz (1., 7., 56.), 0:4 Stefan Günther (60.).

Beide Trainer sahen einen verdienten Sieg der Gäste, der laut Detter-Coach Moritz Müller noch höher hätte ausfallen können. Jürgen Heil hingegen sah, wie seine Jungs die schnellen Stürmer der Gäste nicht in den Griff bekamen. In der ersten Hälfte konnte man sich immerhin selbst noch einige Chancen erarbeiten, in Hälfte zwei gelang vorne gar nichts mehr. Vor allem Marvin Hägerich und Dreifach-Schütze Maximilian Ertz waren für das Spiel der Gäste belebende Elemente.

SG Premich/Langenleiten - SG Gräfendorf II/Dittlofsroda II/Wartmannsroth II 0:3 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Terry Perekeme (5., 7.), 0:3 Manuel Wießner (13.) .

Im Niemandsland der B-Klasse droht die SG Premich/Langenleiten zu versinken, nachdem in der Vorsaison um ein Haar der Aufstieg gelungen wäre. Mit ihrem Blitzstart und drei Treffern binnen weniger Minuten hatten die Gäste ihrem Gegner früh den Zahn gezogen. Vor allem Doppeltorschütze Terry Perekeme war von den Rhönern nicht in den Griff zu bekommen.

SG Premich/Langenleiten - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Markus Kaufmann (54.), 0:2 Jan Schmitt (78.).

Die erste gute Möglichkeit zur Führung der Gäste bot sich am Freitagabend Markus Kaufmann, der frei vor Torwart Julian Müller nicht präzise genug abschloss. In der zweiten Halbzeit machte er es besser: Nach einem Freistoß stand er genau richtig und hatte keine Mühe, den Abpraller im Tor unterzubringen. Premich/Langenleiten bemühte sich um den Ausgleich, fand aber keine Lösungen gegen die resolute Abwehr der Gäste. Auch ihren zweiten Treffer hatte die SG Hassenbach einer Standardsituation zu verdanken. Ein flacher Freistoßball von Jan Schmitt wurde von der Mauer abgefälscht und landete unhaltbar genau im Eck.smk

Außerdem spielten

SG Oerlenbach II/Ebenhausen II - SpVgg Sulzdorf II 5:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 David Feser (39., 52.), 3:0 Andreas Schwab (56.), 4:0 Steffen Zänglein (60.), 5:0 Haakon Schäfer (90.).

SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II - SG Bad Bocklet II/Aschach II/Hausen II 4:0 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Patrick Schmidtke (10., 14./Elfmeter), 3:0 Rene Langer (28.), 4:0 Patrick Schmidtke (86.).

FC WMP Lauertal III - SG Sulzfeld II/Merkershausen II/Eibstadt II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Dominik Braun (30.), 2:0 Tobias Dietz (56.), 3:0 Heiko Seufert (83.).

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III - SpVgg Althausen-Aub 2:6 (1:6). Tore: 0:1 Philipp Ruck (8.), 0:2 Johannes Freibott (17.), 1:2 Luca Fuchsberger 33.), 1:3 Johannes Arrighy (36.), 1:4 Philipp Ruck (37.), 1:5 Fabian Stangler (39.), 1:6 Philipp Ruck (45.), 2:6 Jan Fischer (68.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - SG Niederlauer II/Strahlungen III/Hohenroth II 3:2 (2:2). Tore: 1:0 Fabian Seuferz (16.), 1:1 Felix Schmitt (36.), 2:1 Stefan Heim (43.), 2:2 Tobias Pawelkowicz (45., Elfmeter), 3:2Fabian Wiener (83., Elfmeter).

DJK Kleinbardorf/Königshofen II - SpVgg Sulzdorf II 0:2 (0:2).Tore: 0:1, 0:2 Florian Reh (9., 20.).