DJK-SV Premich/DJK Langenleiten - SV Machtilshausen II 12:0 (4:0). Tore: 1:0, 5:0 Luca Schmitt (10., 49.), 2:0, 6:0, 8:0 Adriano Schmitt (21., 54., 65.), 3:0 Sandro Oppelt (33.), 4:0 Stefan Arnold (38.), 7:0, 9:0, 12:0 Marcel Limpert (60., 68., 88.), 10:0 Dennis Kirchner (85.), 11:0 Jonas Halpfer (87.).

Trainer Jörg Kirchner hatte die Spieler aus Premich/Langenleiten unter der Woche "an der Ehre gepackt”. Eine Methode, die durchaus Wirkung zeigte. Die Gäste aus Machtilshausen "waren stark ersatzgeschwächt” und hatten daher Neun-gegen-Neun angemeldet. Das Heimteam konnte allerdings auch den "Matchplan" gut umsetzen. Ein Sonderlob verdiente sich Stefan Arnold, der laut dem Trainer einen überragenden Spielaufbau ablieferte. Premich/Langenleiten kann dank des Sieges an der Tabellenspitze anklopfen, während Machtilshausen weiter im Tabellenmittelfeld steckt.

FC Wittershausen - DJK Schlimpfhof 1:5 (0:2). Tore: 0:1,1:4 Felix Hagl (19., Elfmeter, 58., Elfmeter), 0:2 Patrick Link (29.), 1:2 Pascal Zimmermann (47.), 1:3 Johannes Straub (49.), 1:5 Jan-Erik Lipinski (60.).

Wittershausen bleibt auch im vierten Saisonspiel ohne Punkte und wird weiterhin Geduld haben müssen. Die Leistung war jedoch deutlich ansprechender. Mehr als zweihundert Zuschauer sahen laut FC-Keeper Christian Sell eine Mannschaft, "die von Woche zu Woche besser wird”. Einem umstrittenen Elfmeter ließ Patrick Link das 2:0 folgen. Der heimische FC hatte bereits in der ersten Hälfte zwei Lattentreffer und wurde kurz nach der Pause belohnt. Pascal Zimmermann versenkte einen Schuss aus 20 Metern zum 1:2. Die Schwäche in der Defensive waren danach zu groß und so schraubte die DJK das Ergebnis in die Höhe. Sell befand das Ergebnis als gerecht, da Schlimpfhof "zum richtigen Zeitpunkt die Tore schoss”. Jedoch ist man in Wittershausen noch lange nicht entmutigt, "die Stimmung bleibt weiterhin gut”.

SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II - SV Aura II 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Marcel Kaiser (8., Eigentor), 1:1 Thomas Lutz (15.), 1:2 Paul Öztürk (31.).

Sulzthal Trainer Mirko Kaiser zeigte sich zunächst "überrascht”, als der Tabellenführer aus Aura Neun-gegen-Neun anmeldete. Die insgesamt ausgeglichene Partie fand ihren ersten Treffer dank einem Eigentor auf Gästeseite. Jedoch wendete sich das Blatt, aufgrund zweier Torwartfehler, schnell. Zunächst klärte der Tormann einen langen Ball zum gegnerischen Stürmer und kurze Zeit später erreichte Paul Öztürk den Ball vor dem herauseilenden Herold. In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte gelang es keiner Mannschaft zwingende Vorteile zu erarbeiten. Insgesamt wäre "eine Punkteteilung gerecht gewesen”.

SG Gräfendorf II/SV Dittlofsroda II/SpVgg Wartmannsroth II - SV Garitz II 8:1 (4:0). Tore: 1:0 Sebastian Hahn (1.), 2:0 Markus Pabst (9.), 3:0, 8:1 Julian Sell (22., 87.), 4:0, 5:0, 6:1, 7:1 Fabian Dybowski (45., 46., 65., 72.), 5:1 Florian Sterker (50., Elfmeter). Gelb-Ro: Manuel Wießner (49., Gräfendorf).

Fabian Dybowski gelang eine absolute Seltenheit, als er am Sonntagnachmittag einen Viererpack schnürte und an die Spitze der Torjägerliste sprang. Dort befindet sich auch sein Mitspieler Julian Sell, welcher dank seines Doppelpacks ebenfalls bei vier Saisontoren steht. Das Spiel stand von Anfang an unter keinem guten Stern für die Gäste wegen Personalmangel. Gräfendorf dominierte das Spiel ungefährdet zum zweiten Saisonsieg.

SpVgg Detter-Weißenbach - SG Oberleichtersbach II/MSV Modlos II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Dominik Straub (38.), 0:2 Tobias Klaus (48.), 1:2 Patrick Schuhmann (63.).

Oberleichtersbach/Modlos springt dank des Sieges auf den zweiten Tabellenplatz. Heimtrainer Moritz Müller sah die Niederlage insgesamt als "in Ordnung, wenn auch ungünstig” an. Er hatte "ein ausgeglichenes Spiel” gesehen, in welchem man in den Schlussminuten "leicht besser” war. Bis auf den Anschlusstreffer von Patrick Schuhmann passierte aber nicht mehr viel.

SG Diebach II/ Windheim I - SV Römershag 0:5 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Marius Sitte (48., 62.), 0:3 Georg Schwarz (69., Elfmeter), 0:4 Leon Kalb (80.), 0:5 Tim Schnarr (84.).

Römershag gelang es am zweiten Wochenende hintereinander mit fünf Toren Vorsprung zu gewinnen. Während SV Trainer Andreas Ermisch "eine relativ ausgeglichene erste Hälfte” sah, war die zweite Halbzeit eine deutliche Angelegenheit. Römershag war konditionell überlegen und konnte in der Schlussphase noch zulegen. Die Tore ließen sich fast alle auf kluge Konter zurückführen, welche die Heimelf intelligent erspielten. Der Diebacher Keeper Yannick Warmuth verhinderte mit seiner Leistung weitere Gegentreffer. Bei der Heimmannschaft überzeugte vor allem Georg Schwarz mit starker Laufleistung und die gesamte Defensive mit "einer guter Organisation”.

Außerdem spielten

SG Niederlauer II/Strahlungen III/Hohenroth II - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III 6:2 (3:0). Tore: 1:0 Mike Febus (12.), 2:0, 3:0 Yannic Borchardt (14., 30.), 4:0 Andreas Michaelis (48.), 4:1 Luca Fuchsberger (53.), 5:1 Nico Back (60.), 6.1 Felix Schmitt (68.), 6:2 Luca Fuchsberger (87.).

SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II - SG Kleinbardorf/Bad Königshofen II 2:0 (0:0. Tore: 1:0 Alexander Gensch (56.), 2:0 Felix Nöth (59.). Gelb-Rot: Maximilian Trost (80., Unter-/Oberebersbach/Steinach II).

SpVgg Sulzdorf II - SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II 2:9 (1:0). Tore: 1:0 Kevin Skupin (12.), 1:1, 1:2 Rene Langer (47., 53.), 1:3 Chris Kraus (62.), 2:3 Frank Harth (66., Elfmeter), 2:4 Nico Mahr (75.), 2:5 Patrick Schmidtke (78.), 2:6, 2:7, 2:8 Chris Kraus (79., 82., 83.), 2:9 Patrick Schmidtke (89.).

FC WMP Lauertal III - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Noe Osorio-Reineke (35.), 1:1 Jan Frickel (55.), 1:2 Alexander Zitzmann (65.).

SpVgg Althausen-Aub - SG Bad Bocklet II/Aschach II/Hausen II X:0

TSV Rothhausen/Thundorf II - SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Stefan Heim (22.), 2:0 Manuel Schmitt (56.).