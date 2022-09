DJK Schlimpfhof - SG Oberleichtersbach II/Modlos II 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Marius Panzer (50. Eigentor), 0:2 Philip Frenzel (65.), 1:2 Felix Hagl (73., Elfmeter), 2:2 Benjamin Bäumker (82.).

Die Zweitvertretung SG Oberleichtersbach/Modlos ließ gegen Schlimpfhof zum zweiten Mal in Folge Punkte liegen und veliert langsam den Anschluss an die Tabellenspitze. Dabei gingen die Gäste nach einer torlosen ersten Halbzeit im zweiten Durchgang durch ein Eigentor in Führung und Philipp Frenzel legte 15 Minuten später das 2:0 nach. Die tapfer kämpfenden Schlimpfhofer gaben sich jedoch nicht auf und erkämpften sich einen Elfmeter, den Philip Frenzel verwandelte. Kurz darauf sorgte Benjamin Bäumker für den Ausgleich und einen verdienten Punktgewinn der DJK.

SG Gräfendorf II/Dittlofsroda II/Wartmannsroth II - SV Aura II 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Johannes Baldauf (25.), 0:2 Paul Öztürk (55.), 0:3 Daniel Gisder (60.), 0:4 Christian Finger (80.).

Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Aura war für die Spielgemeinschaft aus Gräfendorf, Dittlofsroda und Wartmannsroth nicht viel zu holen. Der Favorit hatte das Spiel weitestgehend unter Kontrolle und ging folgerichtig mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause. Nach dem Wiederanpfiff zeigten sich die Gäste etwas effektiver und legten drei weitere Treffer nach. Die sonst so treffsichere Offensive der Gastgeber hatte noch etwas Sand im Getriebe und konnte nur selten für Gefahr sorgen. Damit konnte Aura den Abstand auf den ärgsten Verfolger in der Tabelle auf vier Punkte ausbauen.

SV Römershag - SG Hassenbach II/Reith/Oberthulba II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Vitali Prokofiev (14.), 2:0 Nino Rupprecht (17.), 2:1 Jan Schmitt (68.).

Im Aufeinandertreffen zweier bislang sehr torhungriger Mannschaften versprachen die ersten 20 Minuten mehr als das Spiel letztlich halten konnte. Ein Doppelschlag durch Vitali Prokofiev und Nino Rupprecht brachte Römershag eine frühe Führung, die der Gastgeber auch in die Halbzeit retten konnte. Nach der Pause kämpfte sich der bislang blass gebliebene Torjäger Jan Schmitt ins Spiel. In der 68. Minute erzielte der den Anschlusstreffer für die Gäste, nachdem er drei Minuten zuvor noch knapp vorbeigezielt hatte. Kurz darauf vergab er jedoch eine aussichtsreiche Möglichkeit auf den Ausgleich, es blieb beim 2:1 für Römershag.

FC Witterhausen - SV Machtilshausen II 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Oskar Metzler (16.), 2:0 David Stanek (32.), 3:0 Pascal Zimmermann (50), 3:1 Maximilian Schlereth (64.).

Einen historischen Sieg feierte der FC Witterhausen gegen die zweite Mannschaft des SV Machtilshausen. "Vor 17 Jahren haben wir in unserer letzten eigenständigen Saison zuletzt gewonnen, da habe ich schon gespielt", erinnerte sich FC-Sprecher Christian Sell. Nach feiner Vorarbeit von Pascal Zimmermann erzielte Oskar Metzler das erste Tor für Witterhausen. David Stanek legte sehenswert aus der Distanz nach. Doch nach dem dritten Treffer machte die Aussicht auf den langersehnten Sieg die Wittershäuser wohl nervös, denn Machtilshausen wurde besser und kam immerhin zum 3:1.

SG Waldberg/Stangenroth II - SG Premich/Langenleiten 1:0 (1:0). Tor: Nick Eckert (2.). Gelb-Rot: Raphael Hauck (57., Premich).

Waldberg gelang es die Euerdorf-Klatsche der letzten Woche wett zu machen, trotz personeller Sorgen. Diese sorgten dafür, dass die Partie mit jeweils neun Feldspielern ausgetragen wurde. Logischerweise war die Partie "kein spielerischer Leckerbissen", gestand Waldbergs Pressewart Mirko Kleinhenz. Dazu kam auf Premicher Seite noch ein Trainerwechsel unter der Woche. Adriano Schmitt und Markus Herold haben für Jörg Kirchner übernommen. Dennoch zeigte Premich insgesamt eine "mutlose" Vorstellung, gekrönt von der Gelb-Roten Karte für Raphael Hauck, welcher erst ein Foul beging und sich dann ausgiebig beschwerte. Waldberg darf sich trotz den Personalproblemen freuen, Premich muss früher oder später in Form kommen um den Abstiegskampf zu umgehen.

SG Diebach II/ Windheim - SV Garitz II 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Marcos Balogh (82., Eigentor), 2:0 Patrick Fügner (84.).

Die Hausherren aus Diebach entschieden das Kellerduell spät für sich. Dennoch war es "ein verdienter Sieg", so beschrieb es Diebach Co-Trainer Kirchner. Bereits nach der ersten Hälfte hätte man "mit 3:0 führen können". Diebach/Windheim erspielte sich Chance um Chance, scheiterte jedoch am eigenen Können und an Garitzer Keeper und Kapitän, Silas Matte. Der Tormann erwischte "ein starkes Spiel", konnte den Rückstand jedoch nicht verhindern, da der eigene Mann den Ball unhaltbar abfälschte. Der Bann war somit gebrochen, Diebach machte den Sack zu.

