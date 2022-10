SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth II - SV Römershag 1:1 (1:0). Tore: 1:0 keine Angabe, 1:1 Robert Adam (69.).

A-Klassen-Absteiger Römershag war zuletzt gut in Form und wollte seine mittlerweile vier Spiele andauernde Siegesserie gegen die SG Gräfendorf /Dittlofsroda/Wartmannsroth II fortsetzen. Doch die Gastgeber hielten nicht nur tapfer dagegen, die erste Halbzeit ging sogar an die Elf von Trainer Andy Möck. Doch im zweiten Durchgang hatte Römershag die sonst so gefährliche Offensive der Gräfendorfer im Griff und erkämpfte sich zumindest noch ein Remis. Robert Adam zirkelte einen Freistoß um die Mauer herum ins kurze Eck.

SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II - SG Oberleichtersbach/Modlos II 1:3 (1:1) Tore: 1:0 Leif Lehmann (28.), 1:1 Tobias Klaus (38.), 1:2 Simon Limpert (80.), 1:3 Simon Zeier (88.).

Der Favorit aus Oberleichtersbach/Modlos tat sich lange Zeit schwer bei der SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II. Die Gastgeber gingen durch Leif Lehmann in der 28. Minute sogar in Führung. Durch den etwas überraschenden Rückstand aufgeweckt, kam Oberleichterbach aber immer besser in die Partie. Tobias Klaus glich noch vor dem Pausenpfiff aus. Doch auch nach der Pause taten sich die Gäste schwer, sodass es bis zur 80. Minute dauerte, ehe Simon Limpert das erlösende 1:2 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Simon Zeier mit seinem Treffer zum 1:3.

SV Machtilshausen II - SG Hassenbach/Reith/Oberthulba II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Jan Schmitt (28.), 1:1 Maximilian Schlereth (82.).

Nur die Konstanz fehlt der Spielgemeinschaft Hassenbach/Reith/Oberthulba II derzeit im Aufstiegsrennen. Gegen die Machtilshausener Reserve war wohl ein Sieg fest eingeplant, doch die Hausherren ließen sich nicht so einfach vom Favoriten unterkriegen. Torjäger Jan Schmitts technisch anspruchsvoller Lupfer über den Torwart zum 0:1 war dabei lange Zeit der einzige Treffer. Doch in der 82. Minute fasste sich Maximilian Schlereth ein Herz und wuchtete den Ball ins lange Eck. Danach wollte beiden Mannschaften nicht mehr viel gelingen, es blieb also bei einer Punkteteilung.

SpVgg Detter-Weißenbach - FC Wittershausen 8:1 (3:0). Tore: 1:0 Patrick Schumann (10.), 2:0 Marvin Hägerich (16.), 3:0 Erik Knuchel (45.+2), 3:1 Pascal Zimmermann (57., Elfmeter), 4:1 Jan Müller (61.), 5:1 Marvin Hägerich (77.), 6:1 Elia Karg (87.), 7:1 Erik Knuchel (90.), 8:1 Marvin Hägerich (90.+2).

Die Spielvereinigung Detter-Weißenbach ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen und setzte in der zehnten Minute in Person von Patrick Schumann das erste Ausrufezeichen. Er beförderte eine Direktabnahme unhaltbar ins Kreuzeck zum 1:0. Auf Seiten des FC Wittershausen wehrte sich Bernd Veth, doch seinen Schüssen in der ersten Halbzeit fehlte die nötige Präzision. So wurde das Ergebnis immer deutlicher, besonders Marvin Hägerich war von den Gästen nicht aufzuhalten, er erzielte drei Tore. Pascal Zimmermann gelang per Strafstoß wenigstens der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 3:1.

SG Premich/Langenleiten - DJK Schlimpfhof 2:2 (2:2). Tore: 0:1 Felix Hagl (3.), 1:1 Kilian Strauss (12.), 1:2 Maximilian Kleinhenz (26.), 2:2 Kilian Strauss (27.).

Vor knapp 100 Zuschauern war der Endstand der Partie zwischen Premich/Langenleiten und Schlimpfhof nach einer halben Stunde hergestellt. Felix Hagl und Maximilian Kleinhenz brachten die Gäste zweimal in Führung. Kilian Strauss egalisierte jeweils für die Heimelf. Die Spielgemeinschaft, die vielversprechend in die Saison gestartet war, wartet damit seit acht Spielen auf einen Sieg. Schlimpfhof hingegen muss im Aufstiegsrennen einen leichten Rückschlag hinnehmen und wandert in der Tabelle einen Platz nach unten, hält aber immer noch Anschluss an den Relegationsplatz.

Außerdem spielten

SG Waldberg II/Stangenroth II - SG Diebach II/Windheim 5:2 (2:2). Tore: 1:0 Nick Eckert (4.), 1:1 Patrick Fügner (12.), 2:1 Manuel Metz (27.), 2:2 Niklas Veth (28.), 3:2 David Katzenberger (50.), 4:2 Nick Eckert (51.), 5:2 Manuel Metz (90.).

SV Garitz II - SV Aura II 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Christof Sauer (12.), 1:1 Daniel Schmitt (18.), 2:1 Leonel Wehner (60.), 3:1 Daniel Schmitt (70.), 3:2 Daniel Gisder (80.), 3:3 Arkadiusz Porombka (82.).

SG Sulzfeld/Merkershausen/Eibstadt II - SG Bad Bocklet/Aschach 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Patrick Kraus (16.), 0:2 Kevin Kraus (52.), 0:3 Mauricio Beck (64.), 0:4 Jonas Götz (90.).

SpVgg Sulzdorf II - SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II 3:3 (1:2). Tore: 1:0 Patrik Schmitt (17.), 1:1 Felix Nöth (22.), 1.2 Maximilian Lebsack (29.), 2:2 Frank Harth (50., Elfmeter), 3:2 Patrik Schmitt (53.), 3:3 Alexander Gensch (88., Elfmeter).

SG Niederlauer/Strahlungen III/Hohenroth II - SpVgg Althausen-Aub 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Waldemar Reich (5.), 1:1, 1:2 Johannes Arrighy (30., 50.), 1:3, 1:4 Julian Kuhn (65., 85.).

FC WMP Lauertal III - SG Kleinbardorf/Bad Königshofen II 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Sebastian Eschenbach (5.), 0:2 Linus Behr (20.), 1:2 Markus Stein (61.), 1:3 Manuel Nees (84.).

SG Oerlenbach/Ebenhausen II - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen III 2:5 (1:3). Tore: 0:1 Paul Groß (2.), 1:1 Jonas Weingärtner (16.), 1:2 Thomas Geyer (33.), 1:3 Benedikt Müller (41.), 1:4 Thomas Geyer (78.), 2:4 Kai Duda (79.), 2:5 Benedikt Müller (90.).