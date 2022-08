TSVgg Hausen - SG Haard/Nüdlingen 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Eray Cadiroglu (69.).

"Das war ein müder Sommerkick, von beiden Mannschaften eher schlecht", lautete die Zusammenfassung von Steffen Beck, Pressewart der TSVgg Hausen. Die Gastgeber waren dabei zunächst die etwas aktivere Mannschaft ohne jedoch viel Gefahr zu entwickeln. Schließlich schickte Eray Cadiroglu einen Ball von der Mittellinie auf die Reise, der eigentlich als Pass gedacht war, jedoch immer länger wurde, SG-Torwart Justus Günter überraschte und im langen Eck einschlug. Nach der glücklichen Führung zog sich Hausen zurück und überließ dem Absteiger aus der Kreisklasse mehr Spielanteile, die sie jedoch nicht nutzen konnte. Damit bleiben die Hausener verlustpunktfrei, die Spielgemeinschaft im Tabellenkeller

SG Eltingshausen/Rottershausen II - SG Großwenkheim/Münnerstadt 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Daniel Vielwerth (9., Elfmeter), 1:1 Janik Loibersbeck (52., Elfmeter).

Das Spiel zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab. So war es bezeichnend, das Strafstöße vonnöten waren um den Ball im Tor unterzubringen. Die Heimmannschaft war bei Standards zwar immer wieder gefährlich, ein zweites Tor fiel allerdings nicht. "Es war kein sehr gutes, aber ein kampfbetontes Spiel. Am Ende war das Ergebnis gerechtfertigt", bewertete Eltingshausens Trainer Michael Moritz im Anschluss an die Partie. Durch den ersten Punktgewinn der Saison verlässt die Spielgemeinschaft aus Großwenkheim und Münnerstadt den letzten Tabellenplatz.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II - SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/FC 06 Bad Kissingen III 0:0.

Obwohl keine Tore fielen, lieferten sich die Kontrahenten in Pfändhausen ein ansehnliches Duell. Die Gäste fanden etwas besser in die Partie und hatten einige gute Chancen. FV-Keeper Nico Weiermüller war jedoch glänzend aufgelegt und parierte ein ums andere Mal. "Wir haben uns dann aber reingebissen", berichtete FV-Sprecher Frank Hofmann. Paul Groß zielte aus wenigen Metern über das Tor, Moghtader Salehan scheiterte mit einem Schlenzer am Torwart. In der Schlussphase wollte Rannungen einen Elfmeter, der Schiedsrichter entschied aber auf Freistoß, der trotz aussichtsreicher Position nichts einbrachte.

SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim - TV Jahn Winkels 5:2 (1:0). Tore: 1:0 Jan Schneider (25.), 1:1 Felix Mast (48.), 2:1 David Dietz (60.), 2:2 Bashar Al Ali (65.), 3:2 Christian Back (89.), 4:2 Jan Schneider (90.), 5:2 David Dietz (90.).

In einer intensiven aber ereignisarmen ersten Halbzeit traf nur Jan Schneider, der per Kopf zunächst am Pfosten scheiterte, den Abpraller aber im Tor unterbrachte. Im zweiten Durchgang glich Felix Mast mit einem sehenswerten Freistoß aus. Auch auf das zweite Tor Burglauers hatten die Gäste in Person von Bashar Al Ali eine Antwort. In der Schlussphase machte sich bei Winkels die Intensität der ersten 45 Minuten bemerkbar, Kondition und Konzentration ließen nach. Die Spielgemeinschaft nutzte dies und erzielte in den letzten zwei Minuten drei Tore. "Das Ergebnis ist etwas zu hoch ausgefallen", räumte SG-Pressewart Burkhard Mangold ein.

SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben - SG WMP Lauertal II 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Maximilian Weikert (57.), 2:0 Luis Hofmann (63.), 3:0 Ludwig Wagner (90.).

Während das Spiel in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen war, machten sich nach der Pause die konditionellen Vorteile der Trappstädter bemerkbar. Binnen weniger Minuten setzte sich Daniel Leicht zweimal durch und bediente Maximilian Weikert und Luis Hofmann, die sich die Einschussmöglichkeiten nicht entgehen ließen. Die SG Lauertal musste nun offensiver spielen und so bot sich den Gastgebern Platz zum Kontern, was Ludwig Wagner in der letzten Minute zum 3:0 nutzte. "Das Ergebnis ist etwas deutlicher als der Spielverlauf, aber wir waren sehr effizient", resümierte Trappstadts Trainer Jörg Jakob.

Außerdem spielten

SG Salz/Mühlbach II - SG Sulzfeld/Merkershausen 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Tobias Bieber (6.), 1:1 Louis Meder (12.), 2:1 Phil Reß (73.), 2:2 Patrick Herchet (74.), 3:2 Patrick Nöth (76., Foulelfmeter).