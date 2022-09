VfR Sulzthal - TSV-DJK Wülfershausen 3:4 (2:2). Tore: 1:0 Alexander Unsleber (9.), 1:1 Paul Sterzinger (10.), 2:1 Alexander Unsleber (21.), 2:2 Kai Will (45.+4), 2:3 Björn Will (51.), 3:3 Björn Kirschner (63.), 3:4 Patrik Warmuth (87.). Bes. Vorkommnis: Felix Neder (Sulzthal) pariert Foulelfmeter von Patrik Warmuth (75.).

In ihren bisherigen sechs Spielen hatten die noch sieglosen Sulzthaler gerade einmal fünf Tore erzielt. Diesmal war die Elf von Thomas Pfeuffer bereits zum Halbzeitpfiff zweimal erfolgreich gewesen. Im verregneten Waldstadion entwickelte sich schnell ein flotter Kick, der die Fans erwärmte. Um ein Haar der frühe Führungstreffer für den VfR, als Marcel Schmitts Freistoßball aus 45 Metern an Freund und Feind vorbei an den Pfosten klatschte, ehe ein Gästeakteur klärte. Erstmals auf Seiten des Aufsteigers gejubelt wurde beim Führungstreffer nach dem Sololauf von Alexander Unsleber, der kurz zuvor noch mit einem Volleyschuss Wülfershausens Keeper Lukas Bier getestet hatte. Doch nur eine Zeigerumdrehung später glich Paul Sterzinger für die Gäste aus mit seinem Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte. Lange freuen durften sich die Protagonisten wahrlich nicht, denn erneut Unsleber brachte den Aufsteiger ein zweites Mal in Führung mit seiner flachen Direktabnahme, um kurz darauf das Leder haarscharf am Kasten vorbei zu setzen. Wülfershausen hielt dagegen mit einem Sterzinger-Abschluss, ehe Kai Will unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff per Kopf zum 2:2 traf, als VfR-Keeper Felix neder nach einer Ecke den Ball unterlaufen hatte. Doppelt ärgerlich für die Sulzthaler, die kurz zuvor durch den Freistoß von Lewin Schmitt den dritten Treffer verpassten, als Lukas Bier erneut zupackte. Endgültig bedient war die Heimelf, als Patrik Warmuth die VfR-Abwehr schwindlig spielte und Björn Will perfekt in Szene setzte. Den vierten Einschlag verhinderte Felix Neder bei einem Warmuth-Kopfball. Stattdessen schien das Duell eine neue Wendung zu bekommen, als Robin Kirschner das Leder nach einem Freistoß an Bier vorbei zum 3.3 einschob und Felix Neder einen Strafstoß von Patrik Warmuth parierte. Ausgleichende Gerechtigkeit vielleicht, weil die Aktion von Jonas Schmitt gegen Warmuth eher harmlos war. Für die finale Pointe sorgten allerdings die Wülfershäuser. Diesmal traf Warmuth, und zwar per Kopf nach einer "Mondflanke" von Ronny Roggatz.js

FC Untererthal - SG Oerlenbach/Ebenhausen 2:3 (1:3). Tore: 1:0 Maurice Pache (19.), 1:1 Nils Halbig (27.), 1:2 Kai Halbig (32.), 1:3 Nils Halbig (36.), 2:3 Lukas Tartler (56.).

Die Heimelf kassierte in einer spannungsgeladenen Auseinandersetzung die erste Heimniederlage der Saison und durfte so dem Aufsteiger zur Tabellenführung gratulieren. Anfangs sah es noch vielversprechend für die Viktorianer aus, denn nach Flanke von Elias Bergander sorgte Maurice Pache mit einem trockenen Schuss für die Führung. Doch diese hielt nicht lange an, weil Nils Halbig einen "raffinierten Freistoß" (FC-Pressesprecher Sven Röthlein) in den Winkel setzte. Fünf Minuten später behielt Kai Halbig im Strafraumgewusel als einziger den Überblick und drückte das Leder aus Nahdistanz über die Torlinie. Das 1:3 beruhte wieder auf einem Freistoß, in Erwartung einer Flanke liefen Freund und Feind Richtung 5-Meter-Linie, auch FC-Keeper Daniel Hammer, alle staunten, als der Torjäger das Leder aus spitzem Winkel direkt in den Kasten setzte. Weniger Fortune vor dem Seitenwechsel hatte Maurice Fella, der die Kugel aus drei Meter am Tor vorbei setzte. Nach der Pause agierten die Grün-Weißen notgedrungen mutiger nach vorne. Als Lukas Tartler nach Hereingabe von Max Kühnlein den Ball gekonnt mit der Brust herunter nahm, sich um seinen Gegenspieler wickelte und einschoss, keimte wieder Hoffnung im heimischen Fanlager auf.. Doch weitere Treffer schafften die Grün-Weißen nicht mehr, wobei FC-Spielertrainer Sebastian Heinlein bei einem Volleyschuss den Innenpfosten traf (58.) und Elias Schneider bereits Keeper Sebastian Leidner getunnelt hatte, doch ein SGler klärte auf der Linie (75.). Auf der Gegenseite hätte es allerdings auch noch einschlagen können bei einem Pfostenschuss von Nils Halbig (84.) und einem Lattenkracher in der Nachspielzeit. "Der Gegner präsentierte sich bärenstark", erkannte Röthlein an, dessen Tabellenplatz ist für einen Aufsteiger geradezu phänomenal. sbp

FC Thulba - SV Ramsthal 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Santo Schneider (7.), 2:0 Dimitrios Glykos (54.), 3:0 David Büchner (74.), 4:0 Tizian Höfling (93.).

Aus Sicht der Gäste war es ein Katastrophennachmittag, denn sie verließen nicht nur mit einer deutlichen Niederlage den Platz, sondern müssen wohl für längere Zeit auf Björn Morper wegen einer schweren Knieverletzung und auf Timo Kaiser (Sprunggelenk) verzichten. Die Thulbaer, die mit ihrem zweiten Saisonsieg die Abstiegsplätze verließen, gingen nach einem präzisen Steilpass von Aldin Dzafic durch Santo Schneider früh in Führung. Einen zweiten Treffer vor der Pause verpassten sie, waren aber gegen geschockte Weindörfler, die nach dem Ausscheiden von Morper (29.) und Kaiser (37.) nie den Spielfaden fanden, dominierend. Nachdem der eingewechselte Lukas Stark wegen einer Zerrung (51.) auch noch vom Platz humpelte, war der Widerstand der Knauer-Elf fast schon gebrochen. Frustrierend aus ihrer Sicht war das Zustandekommen des zweiten Gegentreffers: Nach einem katastrophalen Querpass an der Mittellinie schnappte sich Dimitrios Glykos die Kugel, startete durch und ließ in einer 1:1-Situation Keeper Bastian Reusch keine Abwehrchance. Der dritte Treffer des Tages entwickelte sich aus einem Standard, die Gäste vermochten den Ball, den David Büchner ins Toreck setzte, nicht entscheidend aus der Gefahrenzone zu bugsieren. Die Ramsthaler, die dann auch noch den angeschlagenen Sascha Ott auswechseln mussten, verzeichneten nur einen Hochkaräter, dabei scheiterte Florian Hahn an einer Flugeinlage von Andreas Binner. Der eingewechselte Tizian Höfling setzte schließlich bei einem Konter den Schlusspunkt. "Das war heute eine reife Leistung von unserer Seite", lobte FC-Pressesprecher Christoph Adrio. sbp

TSV Bad Königshofen - FC Rottershausen 0:2 (0:0). Tore: 0:1 André Seufert (40., Foulelfmeter), 0:2 Julian Göller (62.). Gelb-Rot: André Seufert (85., Rottershausen).

"Rache ist süß...", sagte sich der FC Rottershausen und nahm vier Tage nach dem Laste-Minute-Pokal-Aus an gleicher Stelle Revanche. "Der Sieg ist nicht unverdient", zog TSV-Sprecher Gerhard Harth ein Fazit der nach nunmehr acht Spielen sieglosen Badestädter. Harth sah ein "spannendes, temporeiches und trotz Dauerregens wirklich gutklassiges Spiel". Die Partie stand im Zeichen zweier stabiler Abwehrreihen, die den Stürmern das Leben schwer machten. Der entscheidende Durchbruch gelang zunächst keinem. Bis eine folgenschwere Grätsche eines TSVlers zu einem berechtigten Elfmeter führte, den André Seufert sicher verwandelte. Der Hausherr bäumte sich nach Wiederbeginn gegen die drohende Niederlage auf. "Und dann hat Rottershausen mit seinem ersten gefährlichen Angriff in der zweiten Halbzeit das 2:0 erzielt." Fabio Erhard schoss, Torwart Andreas Hofmann wehrte ab, im Nachsetzen beförderte Julian Göller den Ball in die Maschen. Rottershausen blieb in der Folgezeit abgeklärt und ließ sich nichts mehr ins Bockshorn jagen. Auch nicht in Unterzahl. "Wir sind ein bisschen unter Wert geschlagen worden", stellte Harth abschließend fest.rus

FC Reichenbach - FC WMP Lauertal 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Andre Keßler (35.), 0:2 Moritz Keller (66.), 1:2 Thorsten Bauer (91.).

Während die Gäste ihren vierten Saisonsieg feierten, warten die Teutonen immer noch auf den ersten, der möglich gewesen wäre, hätte man klare Einschussmöglichkeiten genutzt. Dazu kam noch Pech, als Johannes Katzenberger in der Frühphase des Landkreisduells nur den Innenpfosten traf. Die beste Gelegenheit hatte vor 220 Zuschauern Sven Bötsch auf dem Fuß, als er frei vor dem Tor weit am Kasten vorbeischoss. Die Lauertaler agierten vor der Pause defensiv, kamen aber doch zum Führungstreffer, als FC-Ersatzkeeper Markus Erhard nach einer Flanke das Leder an den Kopf des entgegenspringenden Andre Keßler faustete. Eine dicke Ausgleichschance war kurz vor dem Kabinengang zu notieren: In einer Überzahlsituation fand Bötsch mit einer unplatzierten Hereingabe zwei mitgelaufene und vor dem leeren Tor stehende Mannschaftskameraden nicht. Mit seiner Einwechslung zu Beginn des zweiten Durchgangs brachte WMP-Spielertrainer Stefan Denner Schwung ins Offensivspiel seiner Elf, die den Vorsprung ausbaute, als sich die Heimelf einen fatalen Fehlpass in der Vorwärtsbewegung leistete; nach einem Steckpass schob Moritz Keller ins lange Eck ein. Fünf Minuten später forderten die Lauertaler eine Rote Karte, als Dominik Seufert die Notbremse zog, der Schiedsrichter beließ es bei einer Zeitstrafe. "Wir haben hinten und vorne zu oft die falsche Entscheidung getroffen", erklärte nach dem Abpfiff Reichenbachs Trainer Sven Ludsteck, dessen goldenes Händchen, er wechselte in der 80. Minute den Torschützen Thorsten Bauer ein, die nächste Niederlage nicht verhinderte. sbp

Außerdem spielten

SG Urspringen - TSV-DJK Wülfershausen 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Felix Umla (2.), 1:1, 1:2 Patrik Warmuth (34., 47.), 2:2 Chris Heinrich (51.).

FC Strahlungen - SG Urspringen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Felix Umla (24.), 1:1 Daniel Leicht (88., Handelfmeter)