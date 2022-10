SG Oerlenbach/Ebenhausen - FC Reichenbach 2:2 (0:1). Tore: 0:1 David Dietz (21.), 1:1 Nils Halbig (52.), 1:2 Johannes Katzenberger (63.), 2:2 Kai Halbig (71.).

Nach einem durchweg fahrigen Auftritt verpassten die Einheimischen den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze. Das Unentschieden ging dem Spielverlauf nach in Ordnung. Die Teutonen nutzten gerade vor der Pause das ungewohnte Fehlpassfestival der Halbig-Schützlinge und gingen in Führung, als SG-Keeper Simon Seidl einen Schuss von Johannes Katzenberger prallen lassen musste und David Dietz abstaubte. Die Gastgeber verzeichneten kurz vor dem Kabinengang zwei Chancen zum Ausgleich, zunächst setzte Tobias Burigk das Leder ans Außennetz (41.), wenig später scheiterte Nils Halbig an einem Fußreflex von FC-Torhüter Eric Reß. Dieses Duell entschied zu Beginn der zweiten Halbzeit der SG-Torjäger dann für sich, als er nach Burigk-Freistoßflanke einnickte. Ein schwerer Fehler des heimischen Innenverteidigers Sebastian Dees leitete die neuerliche Führung der Ludsteck-Elf ein durch den Treffer von Katzenberger. In Überzahl nach einer Zeitstrafe für FC-Kapitän Jan Back traf Kai Halbig nach Einwurf von Nils Halbig aus der Drehung zum Endstand.sbp

FV Rannungen/Holzhausen/ Pfändhausen - FC Rottershausen 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Julian Göller (20.).

Das Prestigeduell ging bereits am Freitagabend an die "Spirken", die sich die drei Punkte durch einen starken Auftritt in der ersten Halbzeit verdienten. Eine der vielversprechenden Chancen nutzte Julian Göller, der nach Steilpass von Pascal Metzler die FV-Deckung überlief und Keeper Benno Hobelsberger umkurvte. Die Gastgeber waren sofort um den Ausgleich bemüht, rannten sich aber an der gegnerischen Viererkette meist fest oder scheiterten an FC-Goalie Florian Schlereth. Nach der Pause waren die Rannunger optisch überlegen, aber der Ausgleich wollte nicht gelingen. Kurz vor dem Abpfiff verletzte sich auch noch ihr Spielertrainer Benjamin Kaufmann - Verdacht auf Muskelfaserriss.sbp

SV Riedenberg - TSV-DJK Wülfershausen 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Kilian Markart (20.), 1:1 Patrik Warmuth (38.).

Unter dem Strich war es eine gerechte Punkteteilung in einem Spiel, welches unter den extremen Witterungsbedingungen litt. Nach einer Stunde wurden die Akteure von einem Wolkenbruch heimgesucht, weshalbSchiedsrichter Thomas Habermann die Begegnung für 15 Minuten unterbrach. Danach bestimmten Hektik und Härte die umkämpfte Begegnung, ohne dass die Fans noch Chancen zu sehen bekamen. Beide Tore fielen im Nieselregen der ersten Halbzeit. Nach einem Abwehrfehler gingen die Riedenberger durch Kilian Markart in Führung, nach der prima Vorbereitung von Benedikt Stuhl traf Patrik Warmuth zum frühen Endstand. Für die von Benedikt Carton betreuten Riedenberger war es zumindest ein Teilerfolg nach der Trennung von Michael Leiber (wir berichteten).js

FC Thulba - SG Urspringen/Sondheim 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Martin Felsburg (54.).

Die Frankonen scheiterten an einem kämpferisch starken Kontrahenten, der sich auf gut bespielbaren Auswärtsplätzen weiterhin wohlfühlt. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen und war von viel Mittelfeldgeplänkel und wenigen torreifen Szenen geprägt. "Schon da hatte man das Gefühl, dass der gewinnt, der das erste Tor schießt", meinte FC-Pressesprecher Christoph Adrio. Und das erzielten gleich nach dem Seitenwechsel die Herbert-Schützlinge. Nach einer von FC-Keeper Andreas Binner Richtung Seitenlinie abgewehrten Ecke flog das Leder nach einer Flanke von Chris Heinrich Richtung zweiter Pfosten, wo der einlaufende Martin Felsburg einnickte. Die Rhöner überließen danach den Frankonen weitgehend den Ballbesitz, den diese aber nicht zu Treffern ummünzen konnten. "In der letzten Viertelstunde hatten wir zwar Chancen, doch weder Aldin Dzafic, Luca Fuß noch Cedric Werner hatten das notwendige Schussglück, um Gäste-Keeper Louis Kümmeth zu überwinden", so Adrio.

FC Strahlungen - FC WMP Lauertal 3:1 (3:0). Tore: 1:0 Michael Becker (27.), 2:0 Max Grimm (41.), 3:0 Michael Becker (45.), 3:1 André Keßler (80.).

"Heute haben wir uns den Sieg erkämpft", sagte FC-Sprecher Bernhard Nöth nach einer unterhaltsamen Begegnung. Den Grundstock legte der neue Tabellenführer in der ersten Halbzeit mit einer 3:0-Führung, wobei vor allem das 1:0 von Michael Becker, ein satter 20-Meter-Schuss in den Winkel nach einer abgewehrten Ecke, ein Hingucker war. Die Gäste besaßen ihre klarste Chance durch Leon Kilian, der nach einem schönen Sololauf ganz knapp vorschoss. Im Gegenzug fiel das 2:0, kurz vor der Pause das 3:0. "Nach dem Seitenwechsel haben wir den Gast weit von unserem Tor weggehalten. Bei unseren Kontern ist der letzte Pass allerdings nicht angekommen", bedauerte Nöth. Für ihren nimmermüden Einsatz wurden die Lauertaler in der Schlussphase mit dem verdienten Ehrentor durch André Keßler belohnt, der sieben Minuten später (Zeitstrafe) das Spielfeld verlassen musste.sbp

TSV Bad Königshofen - SV Ramsthal 0:0.

Von den Spielanteilen her hätte nichts anderes als ein Bad Königshofer Sieg, sogar ein deutlicher, herauskommen müssen. In der ersten Halbzeit kreierten die Gastgeber immerhin vier Chancen, zwei von Niklas Dömling, eine von Alexander Erlanov und eine von Bastian Endres, die alle ungenutzt wie feuchtes Schießpulver verpufften. Das Pech der Erfolglosen hielt auch im zweiten Durchgang an, als Jakob Wiesenmüller mit einem 35-Meter-Schuss Gästekeeper Bastian Reusch beinahe überraschte, der aber noch bravourös retten konnte. Als in der Schlussviertelstunde Erfahrung früherer Zeiten mit Marcus Lockner eingewechselt war und auch noch Thorsten Eckart, der immer für ein Präsidenten-Tor gut ist, nahm die Überlegenheit sogar krasse Formen an. Doch während TSV-Keeper Andy Hofmann so gut wie nichts zu tun bekam, hatten Fortuna, jener Bastian Reusch und manch ausbleibender Pfiff im Paket etwas zu viel gegen den ersten Saisonsieg der Gastgeber.rus