TSV Aubstadt II

Zugänge: Dominik Grader, Lennart Seufert (beide aus der eigenen Regionalliga-Mannschaft), Clemens Neubert (SG Ballingshausen/Stadtlauringen), Oliver Nier (Herpfer SV), Jannik Lutz (TSV Großbardorf), Luka Maric (FC Schweinfurt 05), Joe Etzel (FC Haßfurt), Nils Voigt (TSV/DJK Wülfershausen), Philipp Kleinhenz (TSV Unsleben), Johannes Israelyan, Jannik Reubelt, Ali Rezai (alle eigene Jugend) - Abgänge: Lukas Merkl, Tarek Sahyoun (beide SV Rödelmaier), Leon Pöhl (TSV Münnerstadt), David Bauer (SG Sulzfeld/Merkershausen).

Tor: Erik Posluschny, Lino Schöppach - Abwehr: Patrick Kirsten Lukas Barthelmes, Mike Glückstein, Jannik Lutz, Dominik Grader, Oliver Nier, Lennart Seufert - Mittelfeld: Artem Rosbach, Johannes Israelyan, Jannik Reubelt, Philipp Kleinhenz, Julian Bauer, Joe Etzel, Clemens Neubert, Michael Damm, Nicolas Roth, Jonas Ludwig - Angriff: Ali Rezai, Nils Voigt, Luka Maric Nils Barthelmes.

Trainer: David Noack (seit 2020) und Julian Grell (seit 2022) - Ziel: In der Kreisliga etablieren - Meistertipp: FC Strahlungen.

TSV Bad Königshofen

Zugänge: Niklas Dömling (TSV Großbardorf, U 19), Martin Steinert (SV Herschfeld, U 19), Julius Buchs (TSV Aubstadt, U 19), Nils Schüler, Justin Trommler, Manuel Nees, Jonas Schmitt, Jan Katzenberger, Sebastian Eschenbach (alle eigene Jugend), Michael Hofbauer (SG Gabolshausen/Untereßfeld) - Abgänge: Timo Helmer (TSV Großbardorf).

Tor: Andreas Hofmann, Philipp Schleelein, Michael Hofbauer - Abwehr: Daniel Blau, Jakob Wiesenmüller, Florian Götz, Alexander Gontscharov, Leonard Hüllmandel, Manuel Schulz, Franz Schmitt, Nils Schüler, Manuel Nees - Mittelfeld: Florian Zirkelbach, Bastian Endres, Philipp Angermüller, Samuel Wohlfahrt, Jonas Bär, Shakir Siciid, Julius Buchs, Martin Steinert, Christoph Fischer, Sebastian Eschenbach, Jonas Schmitt, Jan Katzenberger - Angriff: Niklas Dömling, Patrick Kuhn, Alexander Erlanov, Robert Marynka, Thorsten Eckart, Daniel Hellmuth.

Trainer: Alexander Leicht (seit 2021) und Florian Zirkelbach (neu) - Ziel: Weiterentwicklung der Mannschaft - Meistertipp: TSV Aubstadt II.

FC WMP Lauertal

Zugänge: Alexander Faust (Untertheres), Stefan Denner (TSV Rothhausen/ Thundorf), Michael Schmitt (FC Nassach), Maximilian Kamenik, Silas Schüller (beide eigene Jugend) - Abgänge: Sebastian Händel (Karriereende), Martin Schendzielorz (Heidenfeld/Hirschfeld), Alexander Bätz (Heidenfeld/Hirschfeld), Jonas Hofmann (Auslandssemester).

Tor: Michael Schmitt, Sebastian Müller, Maximilian Kamenik, David Ziegler, Holger Frosch - Abwehr: Philipp Schleyer, Lukas Hochrein, Fabian Bauer, Simon Denner, Alexander Heck , Fabian Eußner, Pascal Seufert, Nils Ledermann, Michael Schlechter - Mittelfeld: Johannes Keller, Tim Potschka, Leon Kilian, Andre Keßler, Daniel Schmitt, Fabian Hochrein. Lukas Linke, Sebastian Schüller, Silas Schüller, Alexander Faust, Marcel Stenzel, Daniel Heuchler.David Seit, Julian Schmitt, Michael Krautschneider - Angriff: Stefan Denner, Martin Baumgart, Moritz Keller.

Trainer: Stefan Denner, Alexander Faust (beide neu) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: TSV Aubstadt II, FC Strahlungen.

SG Oerlenbach/Ebenhausen

Zugänge: Tobias Burigk, Sebastian Leidner (beide TSVgg Hausen) - Abgänge: keine.

Tor: Simon Seidl, Dennis Justus, Sebastian Leidner, Steffen Rauh - Abwehr: Nico Limpert, Sebastian Dees, Alexander Müller, Moritz Mützel, Sandro Cazzella, Jannik Weissenberger, Yannik Franz, Michael Bieber, Stefan Brand, Konstantin Schenk - Mittelfeld: Johannes Müller, Kai Halbig, Daniel Franz, Frank Schmitt, Noah Pentenrieder, Tobias Burigk, Timo Schmitt, Justin Kasuba, David Feser, Julian Schenk - Angriff: Nils Halbig, Joachim Hofmann.

Trainer: Frank Halbig (seit 2021) - Ziel: gesicherter Nichtabstiegsplatz - Meistertipp: TSV Aubstadt II oder FC Strahlungen.

SV Ramsthal

Zugänge: keine - Abgänge: Tobias Willacker (Greßthal), Fabian Willacker (Greßthal), Niklas Rausch (FC 06 Bad Kissingen), Nico Morper (FC 06 Bad Kissingen), Christoph Schießer (Frankenbrunn), Simon Keßler (SV Aura).

Tor: Bastian Reusch, Luis Six, Christian Hänelt - Abwehr: Tim Danz, Willi Voss, Marvin Kraus, Philipp Schmitt, Bastian Baldauf, Johannes Brand, Jan Morper, Andre Sixt, Philipp Rost - Mittelfeld: Timo Kaiser, Dieter Kloos, Matthias Mock, Björn Morper, Thomas Simon, Oliver Six, Stefan Six, Ramon Unsleber, Matthias Hallhuber - Angriff: Enrico Ott, Sascha Ott, Lukas Stark, Florian Hahn, Dominik Vierheilig.

Trainer: Bastian Knauer (seit Januar 2022) - Ziel: Nichtabstieg - Meistertipp: TSV Aubstadt II.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen

Zugänge: Benjamin Kaufmann (TSV Großbardorf), Dominik Nöth, Simon Weigand (eigene Jugend) - Abgänge: Clemens Haub (Traustadt/ Donnersdorf).

Tor: Florian Erhard, Benno Hobelsberger, Nico Weiermüller - Abwehr: Dominik Gehrig, Maximilian Bindrim, Lukas Englert, Maurice Stefan, Marcel Leurer, Julian Stahl, Pascal Görner, Simon Weigand, Nick Schuler - Mittelfeld: Andreas Berninger, Benjamin Kaufmann, Martin Herbig, Michael Röder, Robin Döll, Alexander Müller, Marcello Weigand, Kevin Erhard, Max Oppel, Tobias Pfeffermann, Dominik Nöth - Angriff: Andre Wetterich, Fabian Erhard, Peter Hahn, Louis Schuler, Daniel Kraus.

Trainer: Benjamin Kaufmann und Andreas Berninger (seit 04/2022) - Ziel: Platz unter den Top-5 - Meistertipp: TSV Aubstadt II, FC Strahlungen

FC Reichenbach

Zugänge: Thorsten Bauer (VfB Burglauer), Marco Boklet (FC Strahlungen), Benjamin Klöffel (TSV Münnerstadt), Lukas Borst, Melvin-Lee Brust, Elias Geßner, Philipp Greb, Francesco Pecorella, Tom Raschert, Daniel Schenk, Leon Schlegelmilch, Louis Schwab, Luca Stapf (alle eigene Jugend) - Abgänge: Felix Nöth (TSV Steinach), Christian Kühnlein (Karriereende).

Tor: Marcel Erhard, Markus Grebe, Eric Reß, Stefan Wiener - Abwehr: Benjamin Back, Christian Back, Oliver Beck, Sebastian Beck, Florian Frank, Kevin Geheeb, Elias Geßner, Philipp Greb, Simon Hammer, Julian Hergenröther, Patrick Hergenröther, Christoph Hillenbrand, Jonas Hillenbrand, Henri Katzenberger, Benjamin Klöffel, Christian Nöth, Christian Pickel, Tom Raschert, Bastian Rossmann, Andre Schmitt, Alexander Schreiner, Manuel Seuberling, Dominik Seufert, Patrick Wehner, Niklas Zimmermann - Mittelfeld: Konstantin Back, Jan Back, Julian Beck, Lukas Borst, Julian Bötsch, Marco Boklet, Melvin-Lee Brust, Jacek Chaladyn, David Fringes, Maximilian Götz, Felix Haub, Nico Hillenbrand, Johannes Katzenberger, Luca Katzenberger, Murat Keskin, Sebastian Lutz, Marco Mangold, Nico Maurer, Christian Nöth, Luca Reininger, Luis Reininger, Jannik Schäfer, Leon Schlegelmilch, Matthias Schlembach, Daniel Schenk, Luca Stapf, Markus Straub - Angriff: Luis Bach, Thorsten Bauer, Jonas Beck, Michael Biebrich, Sven Bötsch, David Dietz, Markus Erhard, Chris Kraus, Nico Mahr, Francesco Pecorella, Patrick Schmidtke, Jan Schneider, Pascal Schöfer, Louis Schwab, Markus Weisenseel.

Trainer: Sven Ludsteck (2019) und Johannes Katzenberger (neu) - Ziel: direkter Klassenerhalt - Meistertipp: TSV Aubstadt II, FC Strahlungen.

SV Riedenberg

Zugänge: Raphael Spahn (SV Römershag), Simon Kopp (eigene Jugend), Sean Mache (eigene Jugend) - Abgänge: Philipp Dorn (Karriereende), Mario Javier Adones (TSV Wollbach).

Tor: Lars Schaab, Florian Dorn, Sean Klein - Abwehr: Finnian Carton, Thomas Vorndran, Stefan Wich, Jonas Wolf, Maximilian Spahn, Raphael Spahn, Vincenz Schaab, Paul Konopka, Moritz Metz, Dominik Cimala - Mittelfeld: Benedikt Carton, Niklas Kessler, Noah Söder, Patrick Barthelmes, Philipp Schäfer, Kilian Markart, Christoph von Andrian-Werburg, Leon Benkert, Christian Rüttiger, Tobias Weth, Simon Kopp - Angriff: Kevin Lormehs, Lukas Hergenröther, Nils Tong, Niklas Martin, Sean Mache.

Trainer: Michael Leiber (seit 2019) und Benedikt Carton (neu) - Ziel: Platz 5 bis 9. Meistertipp: FC Strahlungen, TSV Aubstadt II.

FCE Rottershausen

Zugänge: Florian Schlereth (SV Sömmersdorf), Timo Wehner (DJK Schwebenried/Schwemmelsbach), Luca Zeiler ( TSV Poppenhausen) - Abgänge: keine.

Tor: Sedrick Rotter, Florian Schlereth, Johannes Hein, Hergen Vollert - Abwehr: Peter Werner, Andre Seufert, Nico Wilm, Christian Stefan, Benedikt Will, Marius Will, Konstantin Seufert, Luca Wilm, Marco Seufert, Robin Wilm, Johannes Kanz, Jonas Wetterich, Michael Neeb, Timo Wehner, Sandro Parente - Mittelfeld: Maximilian Seufert, Frank Seufert, Nicolas Loibersbeck, Fabian May, Fabio Erhard, Luca Greubel, Alexander Hirt, Pascal Metzler, Andre Karch, Martin Schmitt, Louis König, Thomas Werner, Luca Zeiler, Jannik Loibersbeck - Angriff: Julian Göller, Christoph Helfrich, Alexander Schott, Louis König.

Trainer: Alexander Schott (seit 2018) - Ziel: oberes Mittelfeld - Meistertipp: FC Strahlungen.

FC Strahlungen

Zugänge: Manuel Kleinhenz (SG Brendlorenzen/Windshausen) - Abgänge: keine.

Tor: Johannes Bömmel, Yannic Borchardt - Abwehr: Marco Nöth, Markus Mellenthin, Lukas Hein, Joachim Seit, Simon Trägner, Sebastian Braun, Felix Beck, Marius Braun - Mittelfeld: Benedikt Bötsch, Daniel Leicht, Felix Hochrein, Sebastian Schneider, Markus Neder, Manuel Hein, Marvin Schölzke, Jonas Trägner, Michael Becker - Angriff: Tim Krais, Max Grimm, Manuel Kleinhenz, Dominik Beck, Noah Braun.

Trainerduo: Benedikt Bötsch (seit 2021) und Daniel Leicht (seit 2021) - Ziel: Top 5 - Meistertipp: FV Rannungen, TSV Aubstadt II.

VfR Sulzthal

Zugänge: Jannis Tremer (Junioren), Martin Gropp (SG Sennfeld) - Abgänge: keine.

Tor: Felix Neder, Martin Herold - Abwehr: Randy Diez, Marcel Schmitt, Lukas David, Thorsten Sell, Dominic Bischoff, Jan Bischoff, Rafael Schmitt, Jannis Tremer, Andreas Halbig, Yannick Schmitt - Mittelfeld: Benedikt Jammers, Tim Eckert, Philipp Hesselbach, Luca Hartmann, Markus Keller, Robin Kirschner, Jonas Schmitt, Nils David, Mario Eberlein, Mirko Kaiser, Lukas Stöhling - Angriff: Fabian Weber, Felix Keß, Martin Gropp, Alexander Unsleber, Thomas Pfeuffer.

Trainer: Thomas Pfeuffer (wie bisher) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: TSV Aubstadt II.

FC Thulba

Zugänge: Santo Schneider (SV Machtilshausen), David De Lima (FC Hammelburg), Aldin Dzafic (SC Diebach), Linus Schießer (eigene Jugend), Moritz Hirt (eigene Jugend), Elias Pump (FC Untererthal), Felix Vogel (eigene Jugend), Philipp Rüger (SpVgg Wartmannsroth), Julius Heilmann (FC Untererthal) - Abgänge: Florian Heim, Lorenz Heim, Fabio Reuß (ETSC Würzburg), Sergiu Nistor (Karriereende), Andreas Kohlhepp (FC Fuchsstadt), Fabian Beck (FC Westheim).

Tor: Alexander Büchner, Julius Heilmann - Abwehr: Philipp Rüger, Cedric Werner, Lukas Graser, Maximilian Gah, Rene Leurer, Moritz Hirt, Tizian Höfling, Lukas Liebler, David De Lima - Mittelfeld: David Betz, David Büchner, Fabian Knüttel, Luca Fuß, Felix Vogel, Sebastian Gah, Luca Pfülb, Fabian Meindl - Angriff: Dimitrios Glykos, Elias Pump, Moritz Büchner, Linus Schießer, Santo Schneider, Tobias Huppmann, Aldin Dzafic.

Trainer: Dominic Hugo (neu) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: TSV Aubstadt II.

FC Untererthal

Zugänge: Florian Kötzner (SG Obererthal/Thulba II), Elias Schneider (eigene Junioren), Andreas Koch (pausierte) - Abgänge: Julius Heilmann (SG Obererthal/Thulba II).

Tor: Daniel Hammer, Simon Schneider, Jonas Schipper, Lukas Gerlach, Mario Koch - Abwehr: Christian Beyer, Kötzner Florian, Christoph Gerlach, Stefan Gerlach, Franz Heilmann, Patrick Heim, Sebastian Heinlein, Markus Herrlein, Benedikt Hüfner, Dominik Kolb, Maximilian Kühnlein, Pusch Linus, Maurice Schneider, Andre Tiedemann - Mittelfeld: Elias Bergander, Maurice Fella, Stefan Gerlach, Niklas Gerlach, Patrick Heilmann, Lukas Hereth, Simon Hereth, Andreas Herrlein, Bastian Koch, Sandro Koch, Felix Schäfer, Thomas Schäfer, Elias Schneider, Manuel Schottorf, Stefan Thoma, Kevin Wüscher, Pascal Wüscher - Angriff: Jonas Bindrum, Lukas Koch, Maurice Pache, Tobias Schneider, Lukas Tartler, Mathias Tartler, Daniel Virnekäs, Philipp Virnekäs, Andreas Koch.

Trainer: Sebastian Heinlein (seit 2019) und Michael Hammer (seit 2021) - Ziel: Klassenerhalt. Meistertipp: FC Strahlungen.

SG Jahn Urspringen/Sondheim/Rhön

Zugänge: keine - Abgänge: keine.

Tor: Louis Kümmeth, Manuel Trost - Abwehr: David Heuring, Patrick Grenzer, Marcel Heuring, Marcel Hey, Björn Hergenhan, Florian Würll - Mittelfeld: Philipp Deblich, Johannes Lenhardt, Markus Herbert, Pascal Nennstiel, Fritz Hey, Henrik Schmidt, Sebastian Schleicher, Chris Heinrich, Felix Umla, Maximilian Abe - Angriff: Martin Felsburg, Nico Wohlmacher, Jannik Stäblein, Ferdinand Fischer, André Fischer.

Trainer: noch auf der Suche - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: FC Strahlungen.

TSV-DJK Wülfershausen

Zugänge: Marcel Gernert (SV Rödelmaier) - Abgänge: Andree Englert (SG Wülfershausen/Wargolshausen, Alte Herren), Nils Voigt (TSV Aubstadt II), Fabian Schön (SG Stadtlauringen/Ballingshausen), David Mayer (SV Rödelmaier).

Tor: Lukas Bier, Lukas Reinhart, Moritz Wirsing - Abwehr: Leon Englert, Nico Büttner, Patrik Kießner, Johannes Gans, Lucas Gensler, Florian Büttner, Paul Sterzinger, Max Kießner - Mittelfeld: Julian Schneider, Benedikt Stuhl, Ronny Roggatz, Marcel Fischer, Björn Will, Kai Will, Jannik Laubender, Tim Ramsauer - Angriff: Patrick Warmuth, Florian Balling, Jonas Bach, Hannes Englert, Tobias Gans, Marcel Gernert, Finn Sterzinger, Marco Warmuth.

Trainer: Bernd Knahn (neu) - Ziel: gesichertes Mittelfeld - Meistertipp: FC Strahlungen.