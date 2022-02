Das für Samstag angesetzte Spiel zwischen dem VC Gotha und den Hammelburg Volleys wurde von der Spielleitung der Volleyball Bundesliga in Abstimmung mit den betroffenen Vereinen coronabedingt abgesagt. Der Grund dafür ist, dass im Rahmen von routinemäßigen Tests mehrere positive COVID-19-Ergebnisse im Team der Gastgeber festgestellt wurden. Ein neuer Spieltermin steht noch nicht fest.

Hinter den Kulissen laufen indes die Vorbereitungen für die kommende Saison auf Hochtouren: "Dass unser Trainer Thiago Welter nur für ein Jahr unterschrieben hat, wussten wir und auch, dass es für diverse Spieler aus beruflichen Gründen die letzte Saison in Hammelburg sein wird", sagt Teammanager Olly Wendt, der zusammen mit seinem Kollegen Frank Jansen "den größten Umbruch in der bisherigen Teamgeschichte" organisieren muss und verrät, "dass wir in den kommenden Wochen und nach Abschluss aller Gespräche die ersten Personalien kommunizieren werden".