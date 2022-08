SG Niederlauer/Strahlungen II - FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II 0:0.

Im Duell zweier Tabellennachbarn wollten beide Mannschaften die erste Saisonniederlage verhindern. Die erste gute Chance bot sich den Gästen aus Rannungen, doch Thomas Brückner im Tor der SG Niederlauer/Strahlungen II war auf dem Posten und parierte stark. Danach übernahmen die Hausherren die Kontrolle und kamen durch Michael Becker und Kevin Klein zu vielversprechenden Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit waren dann besonders Marius Braun und Domink Mauer auffällig. Letzterer scheiterte in der 74. Minute mit einem satten Abschluss am Pfosten. Schlussendlich gelang keiner Mannschaft das erlösende Tor, wobei sich Niederlauer über eine schwache Chancenverwertung ärgerte. (sab)

SG Trappstadt II/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben - TSVgg Hausen/KG 1:2 (0:1). Tore: 0:1 David Fleischmann (31.), 1:1 Elias Werner (52.), 1:2 David Fleischmann (86.).

Hausen bewahrte gegen die Spielgemeinschaft aus Trappstadt, Gabolshausen und Alsleben seine weiße Weste, musste dabei aber lange zittern. "Da war heute schon auch etwas Glück nötig, das muss man zugeben", räumte Abteilungsleiter Christoph Kenner ein. Zunächst ging der Favorit durch David Fleischmann nach einer halben Stunde in Führung. Er schloss eine gelungen Kombination ab. Elias Werner gelang im zweiten Durchgang der Ausgleich. In der 77. Minute bot sich den Gästen die große Chance, das Spiel zu drehen, doch ein Elfmeter flog weit über das Tor hinweg. Diese Nachlässigkeit bestrafte David Fleischmann. Er schlug kurz vor Schluss erneut zu und bescherte seiner Mannschaft drei Punkte. (smb)

FC WMP Lauertal II - SG Salz/Mühlbach II 2:2 (0:0). Tore: 1:0 Christopher Schneider (11.), 1:1 Leon Amberger (47.), 2:1 Nils Ledermann (49.), 2:2 Hans Jürgen-Birki (71.).

Der FC WMP Lauertal II und die SG Salz/Mühlbach gingen jeweils punktlos in den Spieltag. Es war also klar, dass zumindest eine Serie reißen musste. Zu Beginn war die Heimmannschaft, trainiert von Christian Schneider, "deutlich besser”. Dies führte auch zum Führungstreffer, welchen Nils Ledermann auflegte und Christoph Schneider verwandelte. Mit zunehmender Zeit hatten "beide Mannschaften reichlich Chancen”. Vor allem in der zweiten Hälfte gestaltete sich die Partie deutlich ausgeglichener, was sich in dem schnellen Ausgleich ausdrückte. Nils Ledermann krönte jedoch seine starke Leistung mit einem weiteren Scorerpunkt und stellte die Führung schnell wieder her. In der Folge zeigte Lauertal allerdings weiterhin warum bisher noch kein Saisonsieg gelang, da defensiv weiter Schwächen bestanden. So stand am Ende ein gerechtes Unentschieden, da Lauertal eine starke Anfangsphase nicht zum Sieg ausreichte. (sab)

TV Jahn Winkels - SG Eltingshaussen/Rottershausen II 4:2 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Bashar Al Ali (6., 8), 3:0 Sekou Doukoure (14.), 3:1 Andre Karch (17.), 3:2 Janik Loibersbeck (77.), 4:2 Felix Mast (90.+3).

"Wir haben die Anfangsphase total verschlafen und waren danach eigentlich besser", so Gästetrainer Michael Moritz nach der Partie. Schon nach einer knappen Viertelstunde lag die Heimelf mit 3:0 in Front und legte einen Blitzstart hin. Die Gäste mussten sich scheinbar erst an den Untergrund in Winkels gewöhnen und übernahmen danach das Zepter. Nur drei Minuten nach dem 3:0 durch Sekou Doukoure gelang Andre Karch der wichtige Anschlusstreffer. Die Heimelf kam danach mächtig ins Schwitzen, doch die Gäste vergaben zu viele Torchancen. Als Janik Loibersbeck in der 77. Minute gar zum 3:2 traf, hofften die SG doch noch auf ein gutes Ende. "Wir haben danach alles nach vorne geworfen und uns dann noch einen Konter gefangen", sagte Moritz abschließend. In der dritten Minute der Nachspielzeit markierte Felix Mast den 4:2-Endstand. (stu)