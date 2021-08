Nach dem tragischen Brand im Tierheim Wannigsmühle konnte Leiterin Ursula Boehm jetzt einen Spendenscheck in Höhe von insgesamt 6000 Euro von der Schick Group entgegennehmen. Als die Nachricht vom Brand Anton Schick, Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmen der Schick Group, erreichte, spendete er mit seinem Unternehmen am Folgetag bereits 5000 Euro an die Stiftung Tierheim Wannigsmühle. "Die traurige Nachricht über den Brand des Tierheims hat mich als Besitzer mehrerer Katzen sehr bestürzt. Wir wollten ein Zeichen setzen und unsererseits einen ersten Beitrag zur Bewältigung dieser schrecklichen Situation leisten, um herrenlosen Tieren weiterhin ein vorübergehendes Zuhause geben zu können", so Anton Schick. Dem Tierheim wurde zusätzlich die Unterstützung beim Wiederaufbau angeboten, indem benötigtes Material und Baumaschinen zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Spende

Im Rahmen der betrieblichen Impfaktion zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ermöglichte das Unternehmen nicht nur seinen Mitarbeitern, sondern auch deren Freunden und Familienmitgliedern eine für alle kostenfreie Erst- und Zweitimpfung. Die Kosten für den Einsatz des Betriebsärzte-Teams trug die Schick Group. Unabhängig davon konnten die Freunde und Familienmitglieder eine freiwillige Spende in der dafür aufgestellten Spendenbox abgeben, in der sich im Zuge der Impfaktion knapp 500 Euro an Spenden für das Tierheim sammelten. Erfreut über diese Spendenbereitschaft, beschloss die Schick Group diesen Betrag auf 1000 Euro zu verdoppeln, wodurch sich eine Gesamtspendensumme von insgesamt 6000 Euro für das Tierheim ergab. Die symbolische Übergabe eines Spendenschecks erfolgte durch den Marketing Leiter Lucas Zeitz an die Leiterin des Tierheims, Ursula Boehm. "Wir helfen gerne und freuen uns mit dieser Spende, einen Beitrag für die Zukunft des Tierheims und seinen Schützlingen leisten zu können. Denn gerade in solchen Situationen kommt es auf Unterstützung und Zusammenhalt an. Wir wünschen dem gesamten Team weiterhin viel Kraft und Zuversicht und erklären nochmals unsere Bereitschaft den Wiederaufbau aktiv zu begleiten", so Lucas Zeitz. "Es ist einfach unglaublich, welche Hilfsbereitschaft und Unterstützung uns in den letzten Wochen erreichte. Ein besonderes Dankeschön gilt der Schick Group, welche mit ihren beiden großzügigen Spenden einen wesentlichen Beitrag zum Wiederaufbau geleistet haben. Wir können unseren Tieren so nach und nach endlich wieder ein schönes Zuhause zum Wohlfühlen schenken", freut sich Tierheimleitern Ursula Boehm.