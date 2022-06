Aufregung am Nachmittag im Landkreis Bad Kissingen - Feuer in Wohnhaus ausgebrochen: Der aus bislang noch unbekannter Ursache entstandene Zimmerbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus in Oerlenbach sorgte am Dienstagnachmittag (14. Juni 2022) für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken ebenfalls in ihrer Pressemitteilung schreibt, entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen.

Massive schwarze Rauchentwicklung: Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt - Bewohner flüchten aus Gebäude

Kurz nach 17.00 Uhr gingen sowohl über Polizeinotruf als auch bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Mitteilungen über massive schwarze Rauchentwicklung aus der Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses in der St.-Bruno-Straße ein.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren neben dem Rauch auch schon Flammen zu erkennen. Ein Zimmer der Wohnung stand in Vollbrand. Sämtliche Bewohner hatten das Haus bereits verlassen und blieben glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehren aus Oerlenbach, Bad Kissingen, Eltingshausen und Ebenhausen, welche mit mehr als 80 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung im Einsatz waren, bekamen den Brand schnell unter Kontrolle.

Ein weiteres Ausbreiten konnte hierdurch verhindert werden. Neben den Feuerwehren waren außerdem jeweils zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Bad Kissingen und der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck sowie acht Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort.

Brandursache unklar: Dreiköpfige Familie kann nicht zurück in Wohnung

Wie das Feuer entstanden ist, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Sachschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Wohnung, in der eine dreiköpfige Familie lebt, ist aufgrund des Brandes bis auf Weiteres unbewohnbar. Vor Ort wurden bereits Veranlassungen für eine anderweitige Unterbringung getroffen.