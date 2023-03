Oerlenbach: Wegen Lieferungen - Ramsthaler Straße wird kurzzeitig voll gesperrt

Aufgrund von Garagenlieferungen am Kindergarten in Ebenhausen wird die Kreisstraße KG4, Ramsthaler Straße, am Dienstag, 28.03.2023 ab ca. 7.00 Uhr für den gesamten Verkehr vormittags voll gesperrt.

Wie das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Oerlenbach mitteilt, befindet sich die Sperrung zwischen der innerörtlichen Einmündung in die Bahnhofstraße und außerorts an der Abfahrt nach Oerlenbach.

Anliegerverkehr ist frei. Eine Umleitung über Oerlenbach wird eingerichtet.