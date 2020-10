Wer Autobahnbrcken baut, muss mit groen Zahlen umgehen knnen: Die 2013 fertiggestellte neue Sinntal-Brcke kostete rund 69 Millionen Euro, die im vergangenen Jahr abgeschlossene neue Klffelsberg-Brcke 28 Millionen Euro. Nun geht die Autobahn-Direktion Nordbayern die Brcke bers Thulbatal an. Kostenschtzung: 102 Millionen Euro. Laut Abteilungsleiter Hartmut Metz liegt das zum einen an der allgemeinen Kostensteigerung im Baugewerbe , zum anderen aber auch an mehreren Besonderheiten, vor allem mssen Lage und Pfeiler-Abstnde bestehen bleiben. "Das macht die Sache aufwendiger", sagt Metz.