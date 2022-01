Junge Pianisten aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld sind beim musikalischen Förderwettbewerb "Talentissimo" in diesem Jahr gefragt. Bereits zum 5. Mal heißt es "Klavier solo". Veranstaltungsort ist am 2. und 3. April der Orgelsaal der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von der Musikschule des Landkreises Rhön-Grabfeld mit Unterstützung der Sparkassenstiftung Bad Neustadt. Schirmherr ist wieder Landrat Thomas Habermann.

Im Rahmen eines Pressegesprächs gab Frank Stäblein, Leiter der Kreismusikschule, erste Informationen zum 13. Wettbewerb. "Wir hoffen natürlich auf möglichst viel Zuspruch der jungen Talente, egal ob Schülerinnen oder Schüler der Kreismusikschule oder Musikschüler von privaten Ausbildern," sagte Sparkassendirektor Georg Straub. Schön wäre es, wenn auch die Bevölkerung wieder beim Wettbewerb und natürlich beim Preisträgerkonzert zuhören könnte. Alle Veranstaltungen sind vorerst öffentlich geplant, wobei die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen gelten. Frank Stäblein ist der festen Überzeugung, dass der Wettbewerb nicht wie im letzten Jahr verschoben werden muss. "Anders, als bei den Blasinstrumenten wird solistisch gespielt." Am Klavier können sich deshalb alle bestmöglich alleine zu Hause vorbereiten, meinte der Leiter der Kreismusikschule.

Öffentliches Preisträgerkonzert

Das Vorspielen bei einer Fachjury startet am Samstag, 2. April, ab 9 Uhr in den verschiedenen Altersgruppen im Orgelsaal der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen. Dort findet am Tag darauf, Sonntag, 3. April, um 16 Uhr das Preisträgerkonzert statt.

Landrat und Sparkassendirektor erinnerten beim Pressegespräch daran, dass im Jahr 2008 der musikalische Förderwettbewerb erstmals gestartet wurde. Ziel war und ist es bis heute, jungen Musikern, die mit Eifer und Übungsfleiß ein Musikinstrument erlernen, eine Bühne zu bieten. Im jährlichen Wechsel der Instrumente sollen damit vor allem auch junge Talente angesprochen werden, die bisher wenig Gelegenheit hatten, sich einem breiteren Publikum zu präsentieren. Frank Stäblein: "Eine hervorragende Gelegenheit zu zeigen was man kann." Zudem können die jungen Talente sich austauschen und voneinander lernen. An erster Stelle stehe bei dem Wettbewerb aber Spaß und Freude am Klavierspiel.

Fachjuroren aus dem Bereich Klavier bewerten die Vorträge. Juryvorsitzender ist erstmals der neue Leiter der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen, Elmar Koch. Die Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz im Landkreis Rhön-Grabfeld haben und dürfen nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. Bei den Jüngsten werden keine Pflichtstücke verlangt, die Stücke sollten lediglich aus zwei verschiedenen Epochen sein.

Altersgruppen-Aufteilung

Die Aufteilung erfolgt in folgende Altersgruppen: Geburtsjahrgang 2014 und jünger (Spieldauer drei bis fünf Minuten), 2012 bis 2013 (vier bis sechs Minuten), 2010 bis 2011 (sechs bis acht Minuten), 2008 bis 2009 (acht bis zehn Minuten), 2006 bis 2007 (10 bis 12 Minuten), 2004 bis 2005 (12 bis 15 Minuten) und 2002 bis 2003 (15 bis 17 Minuten). Die drei Punktbesten jeder Altersgruppe dürfen beim Preisträgerkonzert auftreten und erhalten zusätzliche Förderpreise.

Die Flyer mit den Auswahllisten der Musikstücke gibt es unter www.musikschule-rhoen-grabfeld.de, im Sekretariat der Kreismusikschule und in den Sparkassenfilialen. Anmeldungen bis zum 11. März per Post bei der Musikschule des Landkreises, Dr.-Ernst-Weber-Straße 26, 97631 Bad Königshofen, Tel.: 09761/39485210, oder per Mail an info@musikschule-rhoen-grabfeld.de