Bad Kissingen vor 1 Stunde

Neues Zuhause

Die Schildkröte aus dem Fundbüro

Schlüssel, Brillen, Schmuck: In Fundsachenlisten liest man überwiegend von Alltagsgegenständen. Eine Landschildkröte sticht da schon heraus. Was geschieht in solchen Fällen?