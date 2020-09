Ausfälle und Einfälle

An die 20 000 Wurstfreunde und Schlemmermäuler füllen alle zwei Jahre die Hauptstraße und die Seitengassen von Ostheim. In diesem Jahr wäre es wieder so weit gewesen. Doch Corona hat einen dicken Strich durch die Rechnung der Ostheimer gemacht. Und das im Jubiläumsjahr des Rhöner Wurstmarktes.

Die Ostheimer lassen sich aber auch nicht von einer Pandemie unterkriegen. Mit vielen Ideen geht der beliebte Rhöner Wurstmarkt heuer digitale Wege - und kommt per Post auf Wunsch zu Genussfreunden in ganz Deutschland. Maßgeblich an der Ausrichtung ist der Bad Bockleter Christian Roßmann mit seiner Internetplattform dorfzeile.de beteiligt. Und die Menschen mit Behinderung in Maria Bildhausen. Denn hier lässt Roßmann schon länger jene Rhöner Waren verpacken, die seine Kunden über das Internet bei seinem Startup ordern. Schon vor dem Wurstmarkt 2020 ging es mit der Vermarktungsplattform laut Betreiber bergauf. "Die Zahl der Kunden verdoppelt sich bisher jedes Jahr", fasst Roßmann die 2018 gestartete Geschäftstätigkeit zusammen. Hochgerechnet bis zum Jahresende werde man demnach auf bis zu 2000 Kunden kommen. Wegen des bisherigen Erfolges sei man von einem reinen Online-Shop inzwischen zu einer Internetplattform übergangenen, auf die Anbieter auch selbst ihre Waren einstellen können. Von seiner Vermarktungsschiene machen laut Roßmann inzwischen bis zu 70 Anbieter mit rund 1300 Produkten Gebrauch. Ziel bleibe es, regionale Produkte zu stärken. Darum würden bestellte Produkte nun zunehmend auch über Dorfläden rund um Bad Kissingen ausgeliefert, darunter auch in Bad Bocklet. Betrieben werde das Portal weiter im Nebenerwerb. Geblieben sei es beim Dreierteam mit Sebastian Tröster und Jens Weidner. Diese personelle Konstanz bei steigender Nachfrage liege auch daran, dass man möglichst viele Arbeiten nach außen vergebe, erläutert Roßmann. Davon profitiert eben auch Maria Bildhausen. Der Portalbetreiber schätzt, das bisher 70 Prozent der Bestellungen dort abgewickelt werden.

Die Ostheimer Organisatoren freuen sich, dass der Wurstmarkt nun überhaupt stattfinden kann, wenn auch nur digital. "Wir waren völlig angespannt", erinnert sich Steffen Malzer. "Wir hatten hin und her überlegt: Den Wurtsmarkt stattfinden lassen, ihn um ein Jahr verschieben oder eben aussetzen?", blickt Ostheims Bürgermeister zurück. Die Frage blieb, wie man die Kernbotschaft des Wurstmarktes von der regionalen Handwerkskunst auch in der Pandemie an den Mann und die Frau bringen kann - und vielleicht das eine oder andere Produkt dazu. Die Idee des virtuellen Wurstmarktes war geboren, um auf Online-Kanälen für die handwerkliche Fleisch- und Wurstherstellung zu werben, für guten Frankenwein als Begleiter, den Biosphärenreservats- sowie den Slowfood-Gedanken. Und dazu gesellte sich die Idee, Genussartikel der 28 beteiligten Aussteller per Post zu versenden.

Virtuell viel Arbeit zu leisten

"Wir haben kein Trübsal geblasen. Aber der Aufwand, der sich daraus entwickelte, ist kaum geringer als der für einen echten Wurstmarkt", sagt Steffen Malzer. Alle 28 Aussteller werden entweder im Video oder mit Text und Fotos auf der Internetseite und über Soziale Medien wie Facebook oder Instagram vorgestellt. Und sie sind in einem der drei Schlemmerpakete mit ihrem Premiumprodukt vertreten. Seit 1. September können die Pakete vorbestellt werden. "Der Verkauf über das Internet unterliegt ganz anderen Bestimmungen. So müssen die Nahrungsmittel eine Nährwerttabelle enthalten, was ja in der Metzgerei vor Ort nicht der Fall ist", nennt Malzer ein Beispiel. Schließlich galt es, die 28 Betriebe aus der Rhön, aus Oberfranken sowie die Winzer und Brauer fair in den drei Paketen zu repräsentieren. "Wir haben den Betrieben die Wahl gelassen, ihr Premiumprodukt zu wählen für das Paket", erklärt Malzer.

Zum Organisationsteam des Wurstmarktes gehören auch Michael Geier von der bayerischen Biosphärenreservatsverwaltung, Metzgermeister Anton Koob, Nadja Schneider von der Rhön GmbH, Susanne Orf vom Kommunalunternehmen Tourismus und Marketing Ostheim sowie eben Christian Roßmann. Ganz neu wurde sogar eine Podcast-Sendung aufgezeichnet, die auf der Homepage zu sehen ist.

Bei der jüngsten Wurstmarkt-Sitzung war sich Michael Geier sicher, dass die Online-Aktivitäten auch die Weichen für die Zukunft stellen. Auch ohne Corona könnte der Paketversand weiter Bestand haben. Nun ist man gespannt, wie der virtuelle Wurstmarkt ankommt.

Am 10. Oktober findet der traditionelle Wurstanschnitt statt, nachzuverfolgen auf der Internetseite. Am 12. Oktober, wenn auch der "richtige" Wurstmarkt geschlossen hätte, soll auch das Online-Geschäft schließen. Der Markt im Internet: www.rhoener-wurstmarkt.de

Kontakt Drei verschiedene Schlemmerpakete mit Produkten der 28 diesjährigen Wurstmarkt-Aussteller können ab dem 1. September über die Internetseite der Genussmesse vorbestellt werden. Es gibt das Paket "Rhöner Entdeckungen" unter anderem mit Brender Landschinken, Stracke mit Nüssen und Honig, Ostheimer Bier und Holunderblütengeist. Im Paket "Rhöner Geschmackserlebnis" finden sich unter anderem Ostheimer Leberkäs, Eichsfelder Feldkieker und Hammelburger Wein. Paket Nummer 3 mit dem Namen "Rhöner Genusstour" wartet unter anderem mit Rillettes, Versuffene Woogscheidla und Kostproben von Gin und Whiskey sowie italienischem Wein auf. Über die Wurstmarkt-Idee und die virtuellen Aussteller informieren Videos, Fotos und viele Texte auf der heuer besonders ausführlichen Internetseite der Feinschmecker-Meile (www.rhoener-wurstmarkt.de).

Termin Am 10. Oktober, findet der traditionelle Wurstanschnitt statt. Nachzuverfolgen als Video mit Ansprachen ebenfalls auf der Internetseite und auf den Wurstmarkt-Präsenzen bei Facebook und Instagram. Unter den Bestellern wird eine VIP-Ehrenkarte zur Eröffnung des 11. Rhöner Wurstmarkts verlost. fg/dübi