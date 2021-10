Hammelburg vor 1 Stunde

Kommunalpolitik

Marode Leitungen: Zahn der Zeit nagt

Ob Strom, Gas oder Wasser - der Großteil der Bad Kissinger Infrastruktur ist in die Jahre gekommen. Dem möchten die Stadträte mit einem Konzept etwas entgegensetzen. Das kam nicht in jeder Fraktion gut an.