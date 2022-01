Bad Kissingen vor 1 Stunde

Serie

Long- und Post-Covid (2): Therapie gegen das Erschöpfungssyndrom

So müde zu sein, dass der Alltag kaum zu bewältigen ist: Das Fatigue-Syndrom gehört zu den häufigsten Corona-Spätfolgen. In einer onkologischen Rehaklinik in Bad Kissingen bekommen Betroffene Hilfe.