Energiewende

Landkreis Bad Kissingen: Warten auf neue Windräder

In ganz Bayern sind aktuell nur 26 Windräder in Planung, sechs davon im Landkreis Bad Kissingen. In Sulzthal sind immerhin die Fundamente gegossen, in Fuchsstadt der Wald gerodet, gebaut wird aber erst 2021.