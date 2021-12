Bad Kissingen vor 1 Stunde

Corona

Landkreis Bad Kissingen: November war der schlimmste Monat der Pandemie

In Ramsthal und Burkardroth haben sich im November mehr Menschen mit Covid 19 angesteckt als in der gesamten Pandemie zuvor. In Summe haben Fuchsstadt und Rannungen die höchsten Werte.