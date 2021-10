Bad Kissingen vor 26 Minuten

Interview

Joey Kelly in Bad Kissingen: "Für die nächste Generation denken"

Joey Kelly (48) ist am Sonntag, 24. Oktober, auf der Off-Road-Messe in Bad Kissingen zu Gast. Er steht in einer Gesprächsrunde auf der Bühne. Im Gespräch erzählt er über Reiseerfahrungen, Ziele und seine Verbindung zu Natur und Umweltschutz.