Jetzt sind die Strapazen vorbei

Die Kindertagesstätte St. Anna in Schondra wurde mit einem feierlichen Sommerfest wiedereröffnet. Die Strapazen und verschiedenen Phasen, die die Tagesstätte durch Corona-Hygienemaßnahmen und Umbauarbeiten durchleben musste, wurden von den Kindern und dem pädagogischen Personal in einer Theateraufführung spielerisch dargestellt.

Seit 2017 wurden die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte in Schondra umgebaut und komplett saniert. In dieser Zeit waren die Kinder teilweise in den Räumen der Schondratal-Grundschule untergebracht. Dies war sowohl für die Kinder als auch für die Erzieherinnen und Erzieher mit Strapazen verbunden.

Begeistertes Publikum

Da der Garten und Spielgeräte auf dem Kindergartengelände genutzt wurden, die Aufenthaltsräume allerdings während der kompletten Zeit sowohl im Schulgebäude als auch in der Kindertagesstätte untergebracht waren, war Flexibilität gefordert.

Das einstudierte Theaterstück verdeutlichte, welche Herausforderungen zu meistern waren. Die Kinder schlüpften in verschiedene Rollen, waren Möbelpacker oder Coronaviren und begeisterten das zahlreich zum Sommerfest erschienene Publikum mit der Darbietung.

Eröffnung mit Gottesdienst

Das Sommerfest wurde mit einem feierlichen Gottesdienst eröffnet. Traditionell gestalteten dabei die Vorschulkinder und die Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Messe. Die Kinder verkleideten sich als Blumen und gingen der Frage auf den Grund, welche denn die schönste Blume sei. Dies konnte ihnen das Gänseblümchen erklären, denn alle Blumen (und Menschen) seien auf ihre eigene, individuelle Art schön.

Die Musikkapelle Schondra begleitete die Kinder mit einem Umzug zur Kindertagesstätte und spielte dort zum Frühshoppen auf. Neben der Bewirtung organisierte das Team des Elternbeirats einen Kinderflohmarkt, der besonders bei den Kleinen für großen Anklang sorgte. Als weiteres Highlight versteigerte Franziskus Gerr, Leiter der Kindertagestätte, mehrere hochwertige Sitzsäcke. Der komplette Erlös fließt direkt in die Neugestaltung des Kinderspielplatzes im Außengelände.