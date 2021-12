Alle Projekte erhalten eine Spende, auch wenn Coronabedingt nicht alle persönlich zur Scheckübergabe eingeladen werden konnten, heißt es in einer Pressemitteilung der Heiligenfeld GmbH.

14.500 Euro für gemeinnützige Projekte

Die Klinikgruppe Heiligenfeld vergibt in diesem Jahr insgesamt 14.500 Euro für gemeinnützige Projekte. Aus dem Landkreis erhalten die Freiwillige Feuerwehr Oberthulba und das Tierheim Wannigsmühle (Münnerstadt) je 2000 Euro. In den Regionen Bad Kissingen, Schweinfurt und Rhön-Grabfeld fließen insgesamt 10.000 Euro in sieben Projekte. Neben Organisationen in den Regionen Uffenheim (1000 Euro) und Waldmünchen (3000 Euro) ist auch Berlin (500 Euro) vertreten. Bei der feierlichen Veranstaltung am 14. Dezember überreichte die Geschäftsführung der Heiligenfeld GmbH Spendenschecks für zwei Projekte mit den meisten Stimmen. Michael Lang, Geschäftsführer der Heiligenfeld GmbH, bedauerte, dass die Scheckübergabe nun schon zum zweiten Mal aufgrund der Corona-Krise in einem kleinen Rahmen stattfand. Gerade diese Situation mache noch deutlicher, wie wichtig in Unterstützung in schwierigen Zeiten sei.

Schutzausrüstungen für die Kinder

Die Freiwillige Feuerwehr Oberthulba konnte sich über die Spende von 2000 Euro freuen. Damit sollen neue Schutzausrüstungen für die Kinder angeschafft werden, um mit allen gleichzeitig üben zu können. Simone Sell, die Heiligenfeld-Patin für dieses Projekt, zeigte sich überglücklich, dass somit eine Weiterentwicklung im Nachwuchsbereich der Feuerwehr gefördert wird und übergab den Scheck an Thomas Gessner, Kinderbeauftragter der Feuerwehr Oberthulba. Er präsentierte eine Schutzausrüstung, bestehend aus Overall, T-Shirt, Cap und Weste "Damit können wir dann auch richtig eingekleidet mit unserem eigenen Kinderfeuerwehr-Auto üben", freut sich Thomas Gessner.

Kratzbäume, Catwalks und sonstiges Zubehör

Ursula Boehm, Leiterin des Tierheims Wannigsmühle, durfte den zweiten Scheck über 2000 Euro aus den Händen von der Projektpatin Manuela Hümmer entgegennehmen. Die Summe soll zur Ausstattung des Katzenhauses genutzt werden. Hier ist geplant, Kratzbäume, Catwalks und sonstiges Zubehör anzuschaffen. Hümmer sagte: "Mit dieser Spende können wir zum Aufbau, nach dem verheerenden Brand im Sommer 2021, etwas beitragen", und ergänzte: "Mit einer zusätzlichen Spende, für die neue Brandmeldeanlage im Neubau, die die Geschäftsführung schon angekündigt hat, danke ich dieser von Herzen."