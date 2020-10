"Bismarck's Basement zu Gast in Bad Bocklet " war das Konzert mit "Echoes of Swing" am Samstag überschrieben. Tatsächlich holten die vier Vollblut-Jazz-Musiker etwas von der Atmosphäre der Gewölbekeller in der Oberen Saline in den deutlich größeren Kursaal. Sie nutzten dessen gute Akustik und spielten unverstärkt. Jazz-Sound pur. Ihr Mix aus Jam-Session, Reaktivierung alter Jazz-Klassiker vor allem aus den 1920er und 1930er Jahren und raffinierten Eigen-Kompositionen begeisterte die 56 Zuschauer, die zwar in großem Abstand sitzen mussten, aber dennoch einen Abend lang die Mischung aus musikalischer Wärme und kraftvollem Tempo des Swing spürten.