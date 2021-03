Die Stadt Bad Kissingen setzt ihre Investitionen in die Sanierung und Erneuerung der städtischen Infrastruktur auch im Jahr 2021 fort, teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Eines der nächsten anstehenden Projekte ist die Sanierung von Kanälen in Albertshausen.

Bei Kanaluntersuchungen hatten sich Schäden im Kanalbestand gezeigt. Durch verschiedene Messungen in den einzelnen Kanälen wurde eine starke Infiltration (Eindringen) von Fremdwasser festgestellt.

Die betroffenen Mischwasserkanäle nehmen Abwasser aus Haushalten, Regenwasser und die Straßenentwässerung auf. Um größere langfristige Schäden zu vermeiden, wird die Stadt die Kanäle 2021 instand setzen.

Die Sanierung der Kanäle ist für den Zeitraum nach Ostern bis Ende Juni vorgesehen. Die Arbeiten finden weitgehend unterirdisch statt, daher ist nicht mit Einschränkungen durch Baustellenbetrieb zu rechnen. Die direkt betroffenen Anwohner werden rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten informiert.

Erhöhter Reinigungsaufwand

Die Schäden im Albertshausener Kanalbestand führen zu einem Anstieg des Fremdwasseranteils und somit zu einem erhöhten Reinigungsaufwand in der Kläranlage und den damit verbundenen Kosten. Die Renovierung der porösen Kanäle ist daher eine notwendige Maßnahme, teilt die Stadt weiter mit.

Damit die Dichtheit und die Betriebssicherheit wieder gewährleistet ist, werden die Kanäle im Schlauchliner-Verfahren saniert. Bei diesem Verfahren wird ein harzgetränkter Kunstfaserschlauch in den Kanal eingezogen.

Nahezu faltenfrei

Das flexible und erwärmte Kunstfasermaterial legt sich dadurch formschlüssig und nahezu faltenfrei an die Rohrwandung an und härtet in wenigen Stunden aus. Die Schächte und Schachtanbindungen werden händisch mit harzgetränkten Glasfasermatten abgedichtet.

Die Baumaßnahmen zur Kanalsanierung finden in folgenden Straßen statt:

in der St.-Michael-Straße (Kanal- und Stutzensanierung),

Albertshausener Straße (Kanal- und Schachtsanierung),

Rosenäcker (Kanal- und Stutzensanierung),

Valentin-Rathgeber-Straße (Kanal- und Stutzensanierung),

Niklaus-Fey-Straße (Kanal- und Stutzensanierung),

Am Embach (Schacht- und Stutzensanierung) und in der

Wittershausener Straße (Schacht- und Stutzensanierung), heißt es weiter in der Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen.