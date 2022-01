Der Kindergarten in Aschach wurde auf Wunsch des Vorstands nun mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Für die beiden Gruppenräume sowie für die Turnhalle wurden jeweils einmal der Luftreiniger SteriWhite Air Q600 sowie der Luftreiniger Winix Zero Pro angeschafft, wobei die beiden Geräte in Kombination maximal 40 dB erreichen, teilt die Marktgemeinde Bad Bocklet in einer Pressemeldung mit.

Gefördert wurde die Beschaffung vom Freistaat Bayern im Rahmen der "Förderung von Investitionskosten für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in der Kindertagesbetreuung". Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 11 000 Euro werden durch den Freistaat gut 5000 Euro, also knapp 50 Prozent der Investitionskosten, übernommen. Die restlichen Kosten trägt der Markt Bad Bocklet.

Chemiefreie Entkeimung

Um die notwendige Umwälzung des fünffachen Luftvolumens pro Stunde zu gewährleisten, wurden zwei verschiedene Techniken der Luftreinigungsgeräte kombiniert: Der Luftreiniger SteriWhite Air Q600 nutzt ein UVC-Umluftentkeimungssystem, welches die Keimbelastung in der Umgebung durch UV-Licht zerstört. Dabei werden nicht nur Coronaviren zuverlässig inaktiviert, sondern auch Influenzaviren, Bakterien und viele andere Keime.

Das Verfahren der chemiefreien UVC-Entkeimung wird seit vielen Jahren erfolgreich in den Bereichen Lebensmittelproduktion, Wasseraufbereitung und im Gesundheitswesen ( zum Beispiel Krankenhäuser, Labore) eingesetzt. Bei der UVC-Luftentkeimung ist der Einsatz von Filtersystemen nicht notwendig, wodurch die Kosten für einen regelmäßigen Filteraustausch entfallen. Der Wechsel der UVC-Lampe ist einfach und fällt erst nach etwa 16 000 Betriebsstunden an.

Außerdem wurde der Luftreiniger Winix Zero Pro angeschafft. Mit Hilfe eines HEPA-Filters werden 99,97 Prozet des gesamten Staubes in der Luft, wie Feinstaub, Allergene, Pilze und Pollen entfernt. Durch die Winix PlasmaWave Technologie werden Viren/Bakterien und Gase auf natürliche Weise reduziert, ohne dabei schädliches Ozon zu erzeugen, heißt es weiter in der Pressemeldung der Marktgemeinde.

Michael Wolf von der Firma Höchemer Büro GmbH & Co. KG (Großenbrach) erklärte Guido Engelbreit, Vorsitzender des Johannis Vereins Aschach e.V., bei der Übergabe die Bedienung der Luftreinigungsgeräte. "Die Luftreinigungsgeräte sind wirklich fast nicht zu hören", stellte Bürgermeister Andreas Sandwall zufrieden fest.