Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Donnerstag (29. September 2022) in Euerdorf (Landkreis Bad Kissingen) auf der Kreisstraße 4 ereignet. Das berichtet die Polizeiinspektion Hammelburg.

Eine Autofahrerin wollte an der Kreuzung von Euerdorf kommend in Richtung Ramsthal (Landkreis Bad Kissingen) abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Zwei nachfolgende Fahrzeuge hielten ebenfalls an.

Kreis Bad Kissingen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Dies erkannte jedoch ein nachfolgender 31-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf das Heck eines der wartenden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde dieser gegen das Auto vor ihm und dieser wiederum gegen das erste wartende Fahrzeug geschoben.

Bei dem Auffahrunfall wurden zwei 8-jährige Kinder und der Unfallverursacher leicht verletzt und in naheliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 12.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Ramsthal war zudem zur Unterstützung vor Ort.

