Elfershausen vor 7 Stunden

Corona

Elfershausen: Bürgermeister verteidigt Impfskepsis, löscht aber Facebook-Beiträge

In die Kritik geraten ist in den vergangenen Wochen der Elfershäuser Bürgermeister Johannes Krumm (FW/SPD). Mehrfach hatte er seine kritische Haltung zur Impfung veröffentlicht, im November hat er sich nun selbst infiziert, und es gab Gerüchte, dass er sich nicht an Quarantäne-Auflagen hielt. Die Redaktion hat nachgefragt: