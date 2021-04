Bad Kissingen vor 40 Minuten

Corona

Corona in der Gemeinschaftsunterkunft Bad Kissingen: Alle 24 Infizierte bereits verlegt

Seit Sonntag steht die Gemeinschaftsunterkunft in der Winkelser Straße unter Quarantäne, am Dienstag wurden alle Bewohner getestet. Trotz Verlegung ins Ankerzentrum fließen die Fälle in die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises ein.