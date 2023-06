Eine verdächtig erscheinende Entdeckung im Landkreis Bad Kissingen hat eine aufmerksame Spaziergängerin dazu gebracht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten konnten aber später aufklären, was es mit dem Fund wirklich auf sich hatte.

Die Frau fand am Donnerstagmorgen (8. Juni 2023) an der Lohhütte in Oberleichtersbach ein Handy, das blutverschmiert war, wie die Polizeiinspektion Bad Brückenau am Freitagvormittag meldet. Das Mobiltelefon wurde daraufhin der hinzugerufenen Polizei übergeben.

Frau findet in Oberleichtersbach verdächtiges Handy - Besitzer erklärt sich

Diese konnte den Besitzer, der das Handy verloren hatte, aber anschließend ermitteln. Er klärte zudem auf, was es mit dem Blut auf sich hatte: Seinen Angaben zufolge habe er auf dem Nachhauseweg schlichtweg Nasenbluten bekommen und das Handy zudem verloren.

Vorschaubild: © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild