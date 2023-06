Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Gespann und einem Auto ist es am Samstag (3. Juni 2023) in der Rhönhallenstraße in Burkardroth (Landkreis Bad Kissingen) gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Bad Kissingen.

Nach ersten Erkenntnissen löste sich die Hydraulik des landwirtschaftlichen Geräts "Schwader" und ragte somit in den entgegenkommenden Fahrstreifen. Der Traktorfahrer, der den Schwader hinter sich herzog, bemerkte die Fehlfunktion zu spät.

Autofahrerin stößt mit landwirtschaftlichem Gerät im Kreis Bad Kissingen zusammen

Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Eine Halterungsstange bohrte sich durch die Windschutzscheibe und verfehlte die Autofahrerin nur knapp.

Aufgrund des massiven Schadens an der Windschutzscheibe war der Wagen nicht mehr fahrbereit. Beide Unfallbeteiligten kamen glücklicherweise nur mit einem großen Schrecken davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 8000 Euro.