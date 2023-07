Am Mittwoch (26. Juli 2023) kam es zu einem heftigen Streit zwischen zwei Frauen in Motten (Landkreis Bad Kissingen). Die beiden Damen wurden dabei auch gewalttätig und griffen sich mit Gegenständen an. Es kam dabei zu Verletzungen.

Laut der Polizeiinspektion Bad Brückenau lässt sich der Ursprung des Streits der zwei Frauen auf ältere Auseinandersetzungen zurückführen. Bei dieser Streitigkeit kam es allerdings zur Eskalation und die eine Frau bewarf die andere mit einem Steakmesser. Diese zögerte nicht lange und griff nach einem Besen, mit welchem sie auf ihr Gegenüber losging.

Frauen greifen sich an: Verletzungen sind die Folge

Neben den genannten Gegenständen wurde auch ein Teller für den Kampf zweckentfremdet. Durch die Auseinandersetzung erlitten die Frauen nach eigener Aussage leichte Verletzungen.