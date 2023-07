Eine nicht alltägliche Kontrolle hat eine Polizeistreife in Hammelburg erlebt: Am Freitagnachmittag (14. Juli 2023) fiel den Beamten ein E-Scooter-Fahrer auf, der beim Vorbeifahren des Dienstfahrzeugs schnell in eine Seitenstraße abbog. Fahrer und Fahrzeug konnten kurze Zeit später aber trotzdem kontrolliert werden.

Dabei stellte die Polizei fest, dass der Jugendliche knapp 2000 Euro Bargeld bei sich hatte. Auf gezielte Nachfrage konnte er die Herkunft des Geldes aber nicht plausibel erklären und verstrickte sich in Widersprüche. Da davon auszugehen war, dass er das Geld nicht rechtmäßig besaß, wurde es zunächst sichergestellt, wie die Polizeiinspektion Hammelburg meldet.

Jugendlicher aus Hammelburg stiehlt Vater große Summe Geld - und fliegt auf

Im anschließenden Gespräch mit den Eltern stellte sich heraus, dass der Vater schon länger mehr als 2000 Euro vermisste. Der Junge räumte daraufhin den Diebstahl ein und die verbliebene Summe konnte den Eltern übergeben werden. "Den jungen Mann erwartet neben einer Standpauke des Vaters noch eine Anzeige wegen Diebstahls", heißt es abschließenden im Polizeibericht.

Vorschaubild: © ziodanilo/Pixabay