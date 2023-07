Eine Zeugin hat am frühen Freitagmorgen (14. Juli 2023) einen schwer verletzten E-Bike-Fahrer im Gerodaer Ortsteil Platz (Landkreis Bad Kissingen) angetroffen. Während sich der verständigte Rettungsdienst um den 57-Jährigen kümmerte, versuchte eine Streifenbesatzung der Polizei zu ermitteln, was passiert war, so die Polizeiinspektion Bad Brückenau.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann am Vorabend auf die Platzer Kuppe gefahren und auf dem Nachhauseweg in der Platzer Flur mit einem Reh zusammengestoßen. Darauf deutet jedenfalls das Spurenbild an der Unfallstelle hin.

Radfahrer nach Zusammenstoß mit Reh im Kreis Bad Kissingen verletzt

Wahrscheinlich lag er dann aufgrund seiner Verletzungen bewusstlos im Graben, wurde am Morgen wach und schleppte sich gegen fünf Uhr über circa zwei Kilometer nach Platz, wo man schon nach ihm gesucht hatte.

Zum Transport in eine Klinik wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Lebensgefahr besteht nach Auskunft des Notarztes nicht. Am E-Bike entstand nur geringer Sachschaden.

