Eine 90-jährige Frau wurde am Montag (9. Mai 2023) um 11.20 Uhr Opfer eines professionellen Diebes und Betrügers. Die Geschädigte führte zu dieser Zeit in einer Bankfiliale in Bad Kissingen-Garitz an dem dortigen Geldautomaten eine Bargeldauszahlung durch. Nachdem sie ihr Bargeld entnommen hatte und weggehen wollte, sprach sie ein unbekannter Mann an. Er übergab ihr eine 20-Euro-Banknote, welche sie nach seiner Aussage im Geldausgabefach des Geldautomaten vergessen hatte, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen mitteilte.

Er brachte die Seniorin dazu, nochmals ihre Bankkarte im Geldautomaten einzuführen und ihre Geheimzahl einzugeben. Anschließend war der freundliche Betrüger der Geschädigten bei der Eingabe der notwendigen Daten „behilflich“. Nach Abschluss des Vorganges gelang es dem Täter, die Bankkarte der Geschädigten gegen eine gleichartige der VR-Bank Würzburg auszutauschen, was die Seniorin nicht bemerkte. Anschließend konnte der Unbekannte mit der erlangten Bankkarte und in Kenntnis der vorher ausgespähten PIN den Betrag von 800 Euro am Geldautomaten zur Auszahlung bringen. Am Folgetag ließ sich der unbekannte Täter am Geldautomaten der VR-Bank-Filiale in Oberthulba nochmals den Betrag von 1000 Euro auszahlen.

Vermeintliche Hilfe als Betrugsmasche - Unbekannter in Bad Kissingen tauscht Bankkarte mit Seniorin

So beschreibt die Polizei den Täters:

20 - 30 Jahre alt

schlanke Figur

mittlere Größe

dunkles, kurzes, gewelltes Haar

sprach gebrochenes deutsch

bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose

olivgründe Basecap mit einem runden Symbol über dem Schild

weiße FFP2-Maske

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen bittet um Hinweise und möchte vor allem wissen, ob diese Person im genannten Bereich in einem Hotel oder einer Pension übernachtet hat. Von Interesse wäre auch ein Hinweis auf das von ihm genutzte Fahrzeug. Ein ähnlicher Fall wurde bereits durch die Polizeiinspektion Bad Brückenau bearbeitet. Am Sonntag (7. Mai 2023) waren dort zwei unbekannte Täter in gleicher Weise in den Filialen der Sparkasse und der VR-Bank in Bad Brückenau aufgetreten.