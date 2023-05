Bad Kissingen vor 53 Minuten

Verstoß gegen Waffengesetz

"Dubioser Hausstand": Obdachloser sitzt mit Waffe und Drogen auf Parkbank

Die Polizei hat am Donnerstag eine Mitteilung über einen auffälligen Mann in einem Park in Bad Kissingen erhalten. Wie sich herausstellte, war der Obdachlose kein Unbekannter für die Polizist*innen.