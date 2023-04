In der Zeit von Freitag bis Dienstag (14. bis 18. März 2023) wurden mehrere Hausmüllsäcke in Bad Kissingen am Parkplatz nahe der Kläranlage Kleinbrach von bisher unbekannten Personen entsorgt, berichtet die Polizeiinspektion Bad Kissingen.

Der Bauhof der Stadt Bad Kissingen musste sich um die Entsorgung des Mülls kümmern. Jetzt sind etwaige Zeugen gefragt, die im Tatzeitraum Beobachtungen machen konnten. Sie sollen sich bitte mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer: 0971/71490 in Verbindung setzen.